الأكاديمية العربية توقع إتفاقية تعاون مع ميناء البحر التيراني

وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إتفاقية تعاون مسترك مع هيئة ميناء البحر التيراني الشمالي الإيطالية وجامعة بيزا الإيطالية وقطاع النقل البحري وذلك علي هامش فعاليات اليوم الأول لمؤتمر مارلوج 13 الذي ينظمه معهد تدريب الموانئ خلال الفترة من 3-5 مارس الجاري

وتهدف الاتفاقية الى تفعيل التعاون المشترك بين جامعة بيزا بإيطاليا و الاكاديمية العربية في مجالات التعليم و التدريب و الاستشارات و البحث العلمي وكذلك أنشطة التبادل الطلابي وتبادل أعضاء هيئة التدريس وتشكيل فرق عمل بحثية في مجال ذات الاهتمام المشترك ومواكبة التطور التكنولوجي المتسارع في مجالات النقل البحرى وأدارة و تشغيل الموانيء والحد من التلوث واستخدام الطاقة البديلة و المتجددة.

وفي سياق متصل وقعت الأكاديمية اتفاقية تعاون مع جامعة العلمين الأهلية حيث

تهدف الاتفاقية لتسهيل التعاون والتدريب وتبادل اعضاء هيئة التدريس والاشراف المشترك على الرسائل