ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة أمام أتلتيك بيلباو بالليجا

أعلن الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة التشكيل الأساسي لمواجهة أتلتيك بيلباو، في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب سان ماميس، ضمن مباريات الجولة الـ 27 للدوري الإسباني.



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في حراسة المرمي : تير شتيجن .

في خط الدفاع: جواو كانسيلو، أراوخو، كوبارسي، كوندي.

في خط الوسط: دي يونج، كريستنسن، جوندوجان.

في خط الهجوم: ليفاندوفسكي، رافينيا، بيدري.

دكة البدلاء : "مارتينيز، بينيا، فيليكس، لوبيز، روميو، روكي، سيرجي روبيرتو، لامين يامال، كوشين، مارك جويو، فورت".

ويحتل النادي الكتالوني المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 57 نقطة، في حين يأتي أتلتيك بلباو في المركز الخامس برصيد 49 نقطة .

