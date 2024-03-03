وكيل صحة سوهاج يتفقد المستشفى الميدانى

تفقد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج، اليوم الأحد، ترافقه الدكتورة شيماء أحمد، مدير إدارة الطوارئ، والدكتور أحمد الحلواني، نائب مدير إدارة الطؤاري المستشفى الميداني، والمقرر لها المشاركة في فعاليات التدريب المشترك صقر 128، والذي تنظمه محافظة سوهاج، بالتعاون بين قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالقوات المسلحة، وأجهزة المحافظة المختلفة، وذلك لمواجهة الأزمات والكوارث الطبيعة حال حدوثها، والوقوف على مدى الجاهزية لجميع الأجهزة .





وقال وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن المستشفى الميداني تضم 6 عيادات متخصصة و5 خيام للإستقبال والطوارىء تم نجهيزها بجميع المستلزمات والأدوية المخصصة للحالات الطارئة .





وأشاد الدكتور أحمد محروس بمثل تلك التدريبات التي من شأنها رفع كفاءة الفرق الطبية وإكسابهم الخبرة اللازمة في مثل تلك الأزمات لافتاً إلى عقد غرفة الأزمات والطوارئ بديوان المديرية تزامناً مع التدريب وربطها بالمستشفي الميداني للدعم اللوجيستية حال الإحتياج .





وفي سياق متصل تفقد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة يرافقه الدكتور أحمد عبد الكريم وكيل المديرية والدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي سير العمل بمستشفى أخميم المركزي بحضور الدكتور محمود نصر مدير المستشفى والدكتور محمد نصر مدير الإدارة الصحية بأخميم والدكتور أشرف مكرم والدكتور محي عطية نائبي مدير المستشفى .





جرت فعاليات الزيارة التفقدية بناء على توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم بضرورة متابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات المختلفة والمنشأت الطبية.





تفقد وكيل صحة سوهاج خلال جولته أقسام الإستقبال والطؤاري والحضانات والنساء والحروق والعناية ووجه برفع مستوى النظافة ومتابعة تطبيق سياسات مكافحة العدوي .





وشدد الدكتور أحمد محروس على التزام الأطقم الطبية والفنية بالزي الخاص بكل فئة وحسن معاملة المرضى.





وانتقل وكيل الوزارة ومرافقيه الى مستشفى حميات سوهاج حيث تفقد وحدة الأشعة المقطعية والعادية ووحدة مناظير الجهاز الهضمي وأقسام الرعاية والقسم الداخلي .





وأشاد الدكتور أحمد محروس بالخدمة المقدمة بالمستشفى والتزام الأطقم الطبية بالتواجد والإلتزام بسياسات مكافحة العدوى وتطبيقها مقدماً شكره للفريق الطبي بالمستشفى علي مجهوداتهم وذلك بحضور الدكتور إسماعيل عثمان مدير المستشفى والدكتور هشام الشريف نائب المدير .