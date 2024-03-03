مدير تعليم نجع حمادي يشهد حفل ختام الأنشطة بالمدرسة الفنية بالألومنيوم

شهد الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمال قنا، يرافقه المهندس حازم زيدان مدير التعليم الفني، وأحمد فراج رئيس قسم الأمن، و المهندس عطا الله محمد أمين رئيس قسم التعليم الفني، وأحمد عبد العزيز رئيس قسم التعليم الصناعي، اليوم الأحد، حفل ختام الأنشطة للعام الدراسي 2023/2024، بمدرسة الفنية بنات بالألومنيوم بقيادة محمد حفني مدير المدرسة، تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

تنوعت الفقرات حفل ختام الأنشطة بالمدرسة الفنية بالألومنيوم، حيث اشتمل الحفل علي فقرات فنية، وشعرية، ورياضية، وغيرها من الفقرات والعروض، التي لاقت استحسان الحضور، كما اشتمل الحفل علي تقديم شهادات تقدير علي الطالبات المتفوقات و المتميزات خلال العام الدراسي.

وقدم الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، التهنئة للحضور والطالبات بمناسبة احتفال محافظة قنا بعيدها القومي الذي يوافق الثالث من مارس من كل عام، وتحدث عن تضحيات وبطولات أبناء قرية البارود التابعة لمدينة قفط جنوبي قنا، علي الأسطول الفرنسي.

وأكد المدير العام، علي أهمية الأنشطة التربوية، التي تعتبر من الأعمال المهمة والضرورية والهادفة من أجل بناء شخصية الطالب، وإكسابه بعض المهارات والصفات البنَّاءه، مشيدا بما قدمه الطالبات من عروض فنية ورياضية متنوعة، مقدما شكره لإدارة المدرسة، التي اعتادت علي تنظيم حفل ختام الأنشطة بالمدرسة بشكل دوري، وتمني التوفيق لإدارة وأسرة المدرسة، والطالبات.