يوم علمي لقسم الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى الفيوم العام

اقام قسم الانف والاذن والحنجرة بمستشفى الفيوم العام برئاسة الدكتورميشيل عطا -رئيس القسم اليوم العلمى الرابع للقسم وهو استمرارا لنجاح المؤتمر العلمى الاول للقسم الذى عقد فى شهر مايو الماضى وكان من اهم توصياته عقد اياما علمية تتناول موضوعات فى التخصص وذلك رعاية الدكتور سامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم وتحت اشراف الدكتور محمد الدمرداش -مدير المستشفى .

اشار الدكتور سيد الحنفى - مدير وحدة السمعيات بالمستشفى العام ومنسق اليوم العلمى ان الهدف منه هو اكساب شباب الاطباء الخبرات العمل من اساتذة التخصص وتنشيط معلوماتهم والتواصل مع الكادر الجامعى وقام بالتدريب الدكتور سامح امين -استاذ ورئيس قسم الانف والاذن والحنجرة بكلية الطب -جامعة الفيوم وقد القى محاضرة بعنوان جراحات الانف و الجيوب الانفية , ويعد هذا اليوم الرابع من سلسلة اللقاءات العلمية التى ينفذها القسم

حضر التدريب 20 من اطباء الانف والاذن بالفيوم و التامين الصحى و ابشواى و سنورس، وعقد التدريب بقاعة تدريب قسم النسا(التعليم الطبى المستمر) بمستشفى الفيوم العام.

تدريب مسئولى خدمة المواطنين..

وفى وقت سابق نظمت الادارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة الصحة تدريبا لـ 14 من مسئولى خدمة المواطنين بمديرية الصحة والمستشفيات بالفيوم وذلك بحضور حنان وصفى -مدير ادارة خدمة المواطنين بالمديرية وذلك بناء على تعليمات وزير الصحه والسكان برفع كفاءة العاملين بوزارة الصحة والسكان وبرعاية الدكتورسامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم وتحت اشراف حسن مدين - مدير عام الادارة العامة المواطنين .

ناقش التدريب موضوعات ادارة الوقت والتواصل الفعال والتفكير الإبداعي والاستبيان وجمع وتحليل البيانات واتجاهات الشكاوي والعمل الجماعي وادارة الازمات . وقام بالتدريب فريق من الادارة العامة لخدمة المواطنين بالوزارة ليلى عبد السلام وصفاء علام وعمر خالد وشيرين نعيم.

تم التدريب بقاعة مدرسة التمريض بمستشفى الفيوم العام على مدار 4 ايام و قام بالتنسيق للتدريب هدى احمد - منسق الدورة التدريبية بالوزارة وغادة رمضان - منسق الدورة التدربيية بالمديرية.

وفى نهاية الدورة تم توزيع شهادات اتمام الدورة التدريبية على المتدربين وحرصا من الدكتورسام حالعشماوى وكيل الوزارة بكيفية التواصل الفعال مع مقدمي الخدمة لارضاء المواطنين تم انجاز 69 شكوى من اصل 77 وردت خلال شهر يناير من الشكاوي الواردة للمديرية بنسبة 90%.