عزاء حلمي بكر| مجلس نقابة الموسيقيين يدعم أسرة الموسيقار الراحل

يقام عزاء الموسيقار حلمي بكر حاليًا فى مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، حيث شهد العزاء حضور عدد كبير من مجلس نقابة الموسيقيين لتقديم واجب العزاء.

حيث حضر كل من الفنان حلمي عبد الباقي ونادية مصطفى وحماده أبو اليزيد وخالد بيومي وأحمد أبو المجد ومحمد عبد الله وعلاء سلامة وعلى الشريعي ومنصور هندي والدكتور عاطف إمام، وكان في مقدمتهم نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل الذي يتلقى واجب عزاء الراحل.



حمادة أبو اليزيد وحلمي عبد الباقي

كما حضر العزاء أيضًا كل من الفنانة صفاء أبو السعود والمايسترو سليم سحاب والفنان إيهاب فهمي، والنجم علي الحجار.



صفاء أبو السعود

وكان الموسيقار حلمي بكر رحل عن عالمنا بعد صراع طويل مع المرض.

قدم الموسيقار الراحل حلمي بكر العديد من الألحان لكبار المطربين المصريين والعرب، ومنهم ليلى مراد، وردة الجزائرية، نجاة، محمد الحلو، ميادة الحناوى، أصالة، مدحت صالح، على الحجار، ولحن أوبريت الحلم العربى.

مصطفى كامل نقيب الموسيقيين ووزيرة الثقافة



كما قدم حلمي بكر أكثر من 1500 لحن موسيقى مع كبار المطربين والمطربات فى العالم العربى، كما قدم نحو 48 لحنا لمسرحية غنائية اشهرها سيدتى الجميلة، وموسيقى فى الحى الشرقى، وحودايت.



إيهاب فهمي

خاض الموسيقار حلمي بكر، العديد من الصراعات والحروب ضد أغاني المهرجانات، كما دافع عن الأغنيات القيمة.



ووضع حلمي بكر الموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام والمسلسلات، ولم يكتف بذلك ولكنه ظهر بشخصيته الحقيقة فى 5 أعمال فنية آخرها فيلم "مستر إكس" للنجم أحمد فهمى والذى تم عرضه العام الماضي، وسبق وظهر بشخصيته فى مسلسل "عمر ودياب"، "المشخصاتي 2"، "عندليب الدقى"، "عدوية".



انفعال مصطفى كامل

وكان انفعل الفنان مصطفى كامل فى فيديو نشره على حساب نقابة المهن الموسيقية عبر فيس بوك قائلًا: "لكل الناس اللى كانت سيباه الاستاذ حلمى مات".

وكان نعى الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين وأعضاء مجلس إدارة النقابة الموسيقار حلمي بكر الذي رحل عن عالمنا.

وأصدرت النقابة بيانًا قالت خلاله: البقاء لله وحده وانا لله وانا اليه راجعون بمزيد من الحزن والأسي ينعي الفنان مصطفي كامل نقيب المهن الموسيقية واعضاء مجلس الإدارة الموسيقار الكبير الملحن حلمي بكر وندعوا الله أن يتغمده بواسع رحمته وان يدخله فسيح جناته ولكل محبيه خالص العزاء وللأسرة الصبر والسلوان.



وكان الموسيقار الكبير حلمي بكر تعرض خلال الفترة الماضية للعديد من الأزمات، بدأها في يناير من العام الماضى، عندنا أعلن تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، ودخل على إثرها إلى العناية المركزة، إذ كان يعانى وقتها من مشكلة احتباس للمياه فى الجسم ومشاكل فى الكلى وارتفاع لمستوى السكر في الجسم، بالإضافة إلى مشاكل في القلب.