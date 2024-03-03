عزاء حلمي بكر|ملامح الحزن تسيطر على وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني

يقام عزاء الموسيقار حلمي بكر حاليًا فى مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، حيث شهد العزاء حضور وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني التي ظهرت عليها ملامح الحزن بشكل كبير.

كما حضر أيضًا كل من الفنانة صفاء أبو السعود والمايسترو سليم سحاب والفنان إيهاب فهمي، والنجم علي الحجار.

وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني

وكان الموسيقار حلمي بكر رحل عن عالمنا بعد صراع طويل مع المرض.



صفاء أبو السعود

قدم الموسيقار الراحل حلمي بكر العديد من الألحان لكبار المطربين المصريين والعرب، ومنهم ليلى مراد، وردة الجزائرية، نجاة، محمد الحلو، ميادة الحناوى، أصالة، مدحت صالح، على الحجار، ولحن أوبريت الحلم العربى.

وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني

كما قدم حلمي بكر أكثر من 1500 لحن موسيقى مع كبار المطربين والمطربات فى العالم العربى، كما قدم نحو 48 لحنا لمسرحية غنائية أشهرها سيدتى الجميلة، وموسيقى فى الحى الشرقى، وحودايت.



إيهاب فهمي

خاض الموسيقار حلمي بكر، العديد من الصراعات والحروب ضد أغاني المهرجانات، كما دافع عن الأغنيات القيمة.



ووضع حلمي بكر الموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام والمسلسلات، ولم يكتف بذلك ولكنه ظهر بشخصيته الحقيقة فى 5 أعمال فنية آخرها فيلم "مستر إكس" للنجم أحمد فهمى والذى تم عرضه العام الماضي، وسبق وظهر بشخصيته فى مسلسل "عمر ودياب"، "المشخصاتي 2"، "عندليب الدقى"، "عدوية".



انفعال مصطفى كامل

وكان انفعل الفنان مصطفى كامل فى فيديو نشره على حساب نقابة المهن الموسيقية عبر فيس بوك قائلًا: "لكل الناس اللى كانت سيباه الاستاذ حلمى مات".

وكان نعى الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين وأعضاء مجلس إدارة النقابة الموسيقار حلمي بكر الذي رحل عن عالمنا.

وأصدرت النقابة بيانًا قالت خلاله: البقاء لله وحده وإنا لله وإنا إليه راجعون بمزيد من الحزن والأسي ينعي الفنان مصطفي كامل نقيب المهن الموسيقية وأعضاء مجلس الإدارة الموسيقار الكبير الملحن حلمي بكر وندعو الله أن يتغمده بواسع رحمته وان يدخله فسيح جناته ولكل محبيه خالص العزاء وللأسرة الصبر والسلوان.



وكان الموسيقار الكبير حلمي بكر تعرض خلال الفترة الماضية للعديد من الأزمات، بدأها في يناير من العام الماضى، عندنا أعلن تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، ودخل على إثرها إلى العناية المركزة، إذ كان يعانى وقتها من مشكلة احتباس للمياه فى الجسم ومشاكل فى الكلى وارتفاع لمستوى السكر في الجسم، بالإضافة إلى مشاكل في القلب.