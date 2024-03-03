اجتماعات مع رؤساء الأندية والحكام بالفيوم

قام البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، والكابتن محمد فاروق الحكم الدولى السابق ونائب رئيس اللجنة ، والكابتن احمد الجارحى وتوني عثمان عضوي اللجنة،ومدحت صلاح الحكم الدولى السابق بزيارة الى محافظة الفيوم اليوم الاحد ، لعقد اجتماع مع أندية منطقة كرة القدم. والحكام بالمنطقة ومشاهدة احدى مباريات القسم الثالث .

كان فى استقبال رئيس واعضاء اللجنة الرئيسية الكابتن سامح سعد المدير التنفيذى للمنطقة والكابتن احمد راضى والكابتن محمد سليمان عضو اللجنة والكابتن احمد صبرى البكباشى المستشار القانونى لمنطقة الكرة ولجنة الحكام بالفيوم برئاسة الكابتن شعبان صادق رئيس اللجة والكابتن سيد الشورة مدير اللجنة وعضو اللجنة التنفيذية لمنطقة الكرة وصبرى برديسى عضو لجنة الحكام بالفيوم والمحاضر باللجنة وسمير عبد الفضيل عضو اللجنة .وكل من الكابتن محمد سامى مدير لجنة المسابقات بالمنطقة وعمر سيد معوض ومصطفى عثمان الاداريان بالمنطقة.

رؤساء الاندية..

فى بداية الزيارة التقى رئيس واعضاء اللجنة مع الدكتور عاصم مرسى مديرعام الشباب والرياضة بالفيوم وعقب ذلك عقدوا اجتماع مع رؤساء ومسئولى اندية كرة القدم والحكام القدامى بالفيوم وشرح "بيريرا خطة اللجنة الرئيسية للحكام في إدارة المنظومة التحكيمية على مستوى بطولات بمختلف الأقسام بداية من الدوري الممتاز، وحتى دوري الدرجة الرابعة.واستمع الى مطالبهم واجابوا على استفساراتهم .وشارك فى اللقاء الدكتور حمدى نور الدين عميد كلية التربية الرياضية بالفيوم والكابتن كمال عبد ربه المدير الفنى لمنطقة كرة القدم بالفيوم

عقب ذلك التقوا مع حكام كرة القدم بالفيوم وقدموا شرح حول فلسفة التصنيف وان هذا التصنيف ساهم الى حد كبير فى القضاء على الكثير من السلبيات الماضية .

.وتلى ذلك مشاهدة مباراة القسم الثالث بين فريقى اهلى الغرق والساحة الشعبية بالفيوم والتى انتهت بالتعادل الايجابى 1/1 –وادارها حكام منطقة الكرة بالفيوم احمد ربيع سيد وبسام عبد المهيمن عبد الرحمن واحمد محمد انور واثنى الجميع على اداء طاقم التحكيم .وعلى هامش الزيارة قام فيتور بيريرا ومرافقوه بزيارة المنطقة الاثرية باللاهون وحجرة الدفن الملكية فى هرم اللاهون .

وقدم الكابتن سامح سعد المدير التنفيذى لمنطقة الفيوم لكرة القدم بالفيوم الشكر والتقدير الى مدير أمن الفيوم و نائب مدير الامن بالمحافظة وجميع اجهزه مديرية أمن الفيوم علي الجهد الكبير في تأمين زياره لجنه الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة البرتغالى مستر فيتور بيريرا والكابتن محمد فاروق نائب رئيس اللجنة والاعضاء.

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