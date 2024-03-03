أندية الفتاة ندوة بمركز شباب نجع صفر بفرشوط

نظمت إدارة شباب فرشوط اليوم الأحد الموافق ٣ من مارس ٢٠٢٤ ندوة بدعم أندية الفتاه بمقر مركز شباب نجع صفر بمركز فرشوط شمال محافظة قنا، وذلك بحضور عصمت المحاضر وعاطف هريدى مسؤول نادى الفتاه بالإدارة، وعبداللاه عبدالرزاق مدير المركز ومحسن حمدى رئيس مجلس الاداره، وبحضور أعضاء نادى الفتاه، حيث استهدف المشروع مشاركه ٣١ فتاة من أعضاء المركز.

وأوضح محمد عبد الرحيم مدير المديرية، ان المشاريع الشبابية والقومية المنفذه على أرض الواقع والموثقه تخدم كل الفئات العمرية ليرتقى وينهض بها المجتمع فكريا وثقافيا وقوميا، وهذا ما تحققه من إنجازات نحو التقدم والرقى والازدهار.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتحت إشراف محمد عبد الرحيم مدير المديرية وتحت إشراف إشراف وتنفيذ ساميه ناروز مدير عام الإدارة و عبداللاه عبدالرزاق مدير المركز اعداد وتنفيذ عبداللاه عبدالرازق المنسق الإعلامي للمركز وزارة الشباب والرياضة وحدة المنسقين الاعلامين مسئولى الربط الاكتروني والتحول الرقمى المركز.