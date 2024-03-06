جنايات سوهاج تعاقب عامل بالمشدد 10 سنوات لقيامه بالإتجار بالحشيش

قضت محكمة الجنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "ه . ع . م" 44 سنة عامل، يقيم بدائرة مركز ساقلتة شمال شرق محافظة سوهاج، بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة، عقب ضبطه بكمية من جوهر الحشيش المخدر، وسلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص بدائرة المركز .





صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز، وعضوية المستشارين هاني صبحي ضحا، وخالد حسن، بأمانة سر طه حسين، وماجد أمين.





تعود أحداث الواقعة الى عام 2023 بدائرة مركز ساقلته عندما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث المركز تفيد قيام المتهم بالإتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي وترويج جوهر الحشيش على عملائه من راغبى الشراء والمتعاطين وأصحاب الكيف .





وعقب تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم إلقاء القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع وسلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص .





وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري للدفاع عن النفس .





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السالف ذكره .