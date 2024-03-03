ختام أسبوع قوافل قصور الثقافة بقرى الفيوم

ختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات القافلة الثقافية التي قدمتها على مدار أسبوع بقرى محافظة الفيوم، ضمن برنامجها المعد برعاية وزارة الثقافة.

واقيمت الفعاليات تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، ضمن خطة وزارة الثقافة للوصول للمناطق الأكثر احتياجا للخدمات الثقافية.

محاضرة بعنوان "الشباب وحسن الخلق" ضمن القافلة الثقافية بالفيوم

وفي هذا السياق أقيمت فعاليات اليوم الختامي للقافلة أمس السبت، بمركز شباب الشهيد جمعة عوض شلبي بقرية أبوكساه التابعة لمركز أبشواي، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة ومديرية الأوقاف بالفيوم، وتضمنت محاضرة بعنوان "الشباب وحسن الخلق" قدمها الشيخ مجدي عبد الرحمن، واستهل حديثه قائلا: يهتم الإسلام بالنشء والشباب، ويعلمنا كيف نتعامل مع الآخر، مشيرا إلى تعاليم الرسول الكريم، واهتمامه بالأطفال، والتي يجب علينا جميعا أن نقتدي بها.

وأضاف أن من تعاليم الإسلام احترام الكبير، وعلى الكبير أن يرحم الصغير ويصحح أخطاءه دون اللجوء إلى العنف، كما تحدث عن قيم الإخاء وقبول الآخر، والوحدة بين أبناء الشعب الواحد دون تمييز، مؤكدا على الأخلاق التي يجب غرسها في النشء.

وضمن فعاليات القافلة المقدمة للأطفال أقيمت عدة ورش فنية لتعليم أساسيات الرسم والتلوين تدريب مسئولو الفنون التشكيلية بثقافة الفيوم، واختتمت الفعاليات بعرض فني لفرقة عرب الفيوم بقصر ثقافة الفيوم، قدمت خلاله باقة من الأغنيات البدوية والتراثية وسط تجاوب الحضور.

نظمت القافلة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، وقدمها بيت ثقافة أبشواي، وتأتي استكمالا لبرنامج القوافل الثقافية الذي تقدمه هيئة قصور الثقافة بعدة محافظات.

وضمن فعاليات القافلة المقدمة للأطفال أقيمت عدة ورش فنية منها؛ ورشة فنية لتصميم أشكال متنوعة من زينة رمضان من الكرتون والفوم الملون وقماش الخيامية نفذتها الفنانة مها مصطفي، وورشة فنية لتعليم أساسيات الرسم والتلوين تدريب الفنانتين ميرا أمير وسحر محسن مسئولي الفنون التشكيلية، وأخرى للأشغال الفنية من الخرز لتنفيذ عدد متنوع من الحلي والإكسسوارات تدريب الفنانة هالة معوض، وورشة من الفوم الملون للفنانتين مروة السيد وحنان إسماعيل مسئولي الفنون التشكيلية بمكتبة سنورس.