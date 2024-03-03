محافظ الدقهلية يوجه بحضورالتشاور المجتمعي لعرض نتائج دراسات قياس الأثر البيئي

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اللواء أيمن الشريف السكرتير العام لمحافظة الدقهلية للمشاركة وحضور جلسه التشاور المجتمعي لعرض نتائج دراسات قياس الأثر البيئي والاجتماعى لمشروع تطهير مصرف كيتشنر- مكون المخلفات الصلبة، وقال "مختار"انه بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية يجري حاليا تنفيذ مشروع تطهير مصرف كيتشنر مكون المخلفات الصلبة الممول من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والاتحاد الأوروبى نطاق محافظة الدقهلية.

واضاف ان المشروع يتضمن إنشاء منظومة متكاملة تشمل مصانع لتدوير ومعالجة المخلفات ومحطات وسيطة ومدافن ومقالب صحية آمنة وتوفير معدات جمع ونقل المخلفات، موضحا انه سيتم رفع كفاءة مصرف كيتشنر نطاق القرى الواقعة على المصرف وفروعة بمركزى بلقاس ونبروه بالدقهلية وعددها 29 قرية، واضاف "مختار" ان هذا المشروع يؤكد حرص الدولة على جودة المياة بالمصرف وفروعه والحد من مصادر التلوث مما جعل الحكومة المصرية تتخذ خطوات جادة بالتنسيق مع بنك الاستثمار الاوربى والبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية والاتحاد الاوروبى لتحسين جودة المياة بمصرف كيتشنر من خلال محاور عديدة تستهدف رفع كفاءة خدمات المخلفات الصلبة وخدمات الصرف الصحى وكذا تطهير المصرف ورفع كفاءته فى نطاق المحافظات المار بها مؤكدا على تقديم كل الدعم لنجاح مشروع تطوير ورفع كفاءة مصرف كيتشنر نطاق القرى الواقعة على المصرف وفروعة بمركزى بلقاس ونبروه بالدقهلية.

وفي هذا السياق نفذت محافظه الدقهليه جلسة التشاور المجتمعي الأولى اليوم برئاسة السكرتير العام للمحافظة، لعرض نتائج دراسة تقييم الأثر البيئى والاجتماعى للمشروع وذلك بحضور الدكتور عبده محمدين نائب مدير مشروع تطهير مصرف كتشنر بوزارة التنمية المحلية وفريق استشارى شركة اكوكنسرف لقياس الأثر البيئى والإجتماعى للمشروع بوزارة التنمية المحلية، محمد محمد حمص مدير وحده الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بمحافظة الدقهلية ،وممثلي جهاز شئون البيئة بمحافظة الدقهلية وتضمنت الجلسة مشاركة عدد كبير من فئات المجتمع المختلفة من المحافظة شملت بعض الأهالى للمناطق السكنية التى ستقام بها المشاريع ، وممثلى الجمعيات الأهلية ورؤساء المدن والمراكز ومديرى إدارات المخلفات الصلبة بالمراكز والوحدات المحلية وممثلى إدارة البيئة بالمحافظة.

وقدم الاستشارى عرض تقديمى عن المشروع يتضمن الهدف الرئيسى من تنفيذه ومكوناته فى محافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ حيث تبدأت التعاقدات مع المقاولين لتنفيذ أنشطة المشروع فى المحافظات الثلاث والذى يهدف بدوره إلى تعزيز إدارة المخلفات الصلبة في الثلاث محافظات، حيث تضمنت خطة تطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات داخل محافظة الدقهلية انشاء محطة وسيطة ثابتة بمركز نبروه وإنشاء مصنع لتدوير المخلفات الصلبة بمركز بلقاس واغلاق المقلب العشوائي للمخلفات بقلابشو وتطوير مباني جراجات الحملات الميكانيكية بمركزي نبروه وبلقاس.

وأكد استشارى قياس الأثر البيئى والاجتماعى أنه تم إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي للمشروع وفقاً للقوانين المصرية ذات الصلة بالإضافة إلى المعايير والمتطلبات الدولية حيث أنشأ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) مجموعة متطلبات أداء (PRs) صدرت في عام 2019 حيث تغطي هذه المتطلبات الجوانب الحاسمة للمسؤولية البيئية والاجتماعية طوال دورة حياة المشروع وهي تشمل تقييم وإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية، وظروف وكفاءة العمل وكفاءة استخدام الموارد ومنع التلوث ومكافحته ، وصحة المجتمع وسلامته، وحيازة الأراضي وإعادة التوطين، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وحقوق المواطنين الأصلية، وحماية التراث الثقافي، ومعايير الوسطاء الماليين ،مما يعكس تعزيز التنمية المستدامة، وضمان الإلتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية، وتعزيز المساهمات الإيجابية للمجتمعات والبيئة، كما استعرض استشارى قياس الأثر البيئى والاجتماعى الآثار الإيجابية المحتملة للمشروع والتى تتضمن تحسين البيئة والصحة العامة وتشمل الآثار الإيجابية تحسين الصحة العامة والظروف البيئية والاستدامة الاقتصادية ، وسيكون للمشروع أثر إيجابي كبير على زيادة الأداء وكفاءة تكلفة خدمات إدارة النفايات وسيعمل مشروع تطهير مصرف كيتشنر المتكامل بشكل عام على تحسين التعامل مع المخلفات وإدارة المخلفات الصلبة بكفاءة والذى يساعد فى الحد من حرق المخلفات العشوائي الذي يؤدي إلى انبعاث الغازات السامة والخطرة و أيضا الحد من مخاطر اندلاع الحرائق نتيجة حرق المخلفات في الهواء.

كما يساهم المشروع أيضاً فى الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وخاصة الحد من إطلاق غاز الميثان في الغلاف الجوي، كما ستساهم محطات المعالجة الميكانيكية و البيولوجية في تثمين المخلفات من خلال الفرز وإعادة التدوير وتصنيع الوقود المشتق من المخلفات (RDF) وتحويلها لسماد كما سيساعد المشروع فى توفير فرص عمل مباشرة خلال مرحلتي الانشاء و التشغيل فالمشروع يشجع توظيف العمال المحلية من محافظة الدقهلية ويؤكد على المساواة بين الجنسين ، كما نوه الاستشارى عن الآثار السلبية الطفيفة المحتملة فى مراحل تنفيذ المشروع وبعد التنفيذ وتدابير التخفيف منها.

كما تضمن اللقاء جلسة نقاشية مع الحضور وقام استشارى الأثر البيئى والاجتماعى بالرد على الاستفسارات التى تم طرحها من السادة الحضور حول ما تم عرضه فى الجلسة وذلك من أجل إشراك أصحاب المصلحة وفقًا للإرشادات الوطنية لجهاز شئون البيئة المصري ومتطلبات ومعايير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية...

هذا وقد اكد " مختار"على تقديم كل الدعم لنجاح مشروع تطوير ورفع كفاءة مصرف كيتشنر نطاق القرى الواقعة على المصرف وفروعة بمركزى بلقاس ونبروه بالدقهلية.