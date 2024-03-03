المشدد 6 سنوات لمُدان بترويج الهيروين في حلوان

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمًا بمعاقبة المتهم بترويج مخدر الهيروين في حلوان، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.

وأسندت النيابة العامة للمتهم حيازة وأحرز بقصد الاتجار في جوهر مخدر الهيروين.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد عطية رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ياسر محمد عمر وطارق صلاح عبدالستار، وأمانة سر عمر عاشور ومحمد فاروق.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 3724 لسنة 2023 جنايات حلوان والمقيدة برقم 1097 لسنة 2023 كلي حلوان.

وكشفت التحقيقات أن المتهم عثر بحوزته على كمية من 17 لفة من مخدر الهيروين وهاتفين محمول داخل كيس بلاستيك بحيازته، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته.