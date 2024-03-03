معاقبة متهم بالسجن المشدد 6 سنوات للإتجار بالهيروين بسوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، المتهم "م . ا . م" 36 سنة عامل، يقيم بدائرة قسم ثان سوهاج، بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بعد ضبطه بكمية من مسحوق الهيروين، بدائرة القسم .

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي أبو زيد، وعضوية المستشارين محمد حسن إبراهيم، وإيهاب أبو سالم، بأمانة سر سيد علي بكر، ووليد ملقى.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 بدائرة قسم ثانى سوهاج، عندما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث المركز تفيد قيام المتهم بالإتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي وترويج مسحوق الهيروين على عملائه .





وعقب تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من لفافات مسحوق الهيروين المخدر معدة للبيع .





وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السالف ذكره .