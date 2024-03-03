جنايات سوهاج تعاقب عامل بالمشدد 10 سنوات لإتجاره بالحشيش في ساقلتة

قضت محكمة الجنايات بسوهاج اليوم الأحد، برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز، وعضوية المستشارين هاني صبحي ضحا، وخالد حسن، بأمانة سر طه حسين، وماجد أمين، بمعاقبة المتهم "ا . م . ح" 31 سنة عامل، يقيم بدائرة مركز ساقلتة شمال شرق محافظة سوهاج، بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة " جوهر الحشيش المخدر بدائرة المركز .





تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 عندما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة ساقلتة تفيد قيام المتهم بالإتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي وترويجها على عملائه من راغبى الشراء والمتعاطين .





وعقب تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع جوهر الحشيش المخدر كانت معدة للبيع وسلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص .





وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح والذخيرة للدفاع عن النفس .





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم .