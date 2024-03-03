الدقهلية تتصدى للتعديات علي الأراضي الزراعية

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية جهود الوحدات المحلية بالمراكز والمدن للتصدى للبناء المخالف والتعديات بكافة أشكالها، وأن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا الي تضافر جهود جميع الاجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

هذا وقد تابع "مختار" تقرير جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن ميت غمر والمنصورة وحي غرب المنصورة ونبروه والسنبلاوين لازالة الفورية لعدد من حالات التعدي والبناء المخالف ومراجعة تراخيص البناء الصادرة.

قال اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة ميت غمر انه تم متابعة تنفيذ اعمال فك شده خشبية علي مساحة 120 متر مربع لسقف بالدور الأول العلوي بمنطقة البر الشرقي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

واكد المحاسب سيد النخيلي رئيس مركز ومدينة المنصورة انه تم متابعة تنفيذ اعمال فك شدة خشبية وحديد تسليح لسقف الدور الثانى علوى بقرية النزهة للبناء بدون ترخيص خارج الحيز العمرانى وكذا متابعة اعمال ازالة سور بالطوب البلوك الابيض تعدى على الارض الزراعية على مساحة 700 متر مربع بقرية سلكا وايضا متابعة اعمال إزالة حوائط بالطوب الاحمر تعدي بالبناء حتي منسوب السقف بالوحدة المحلية بسلامون وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

واوضح احمد عبد العظيم رئيس حي غرب المنصورة انه تم متابعة تنفيذ اعمال حملة للمرور على كافة المبانى الكائنة بنطاق الحى ، ومتابعة العقارات المخالفة التى تم اتخاذ اجراءات سابقة بشأنها وقد تمكنت الحملة ايقاف الأعمال بالمهد وازالة الدور الحادى عشر علوى لعقار مخالف بشارع صادق الحبشى بحوض ابو الليل ، وذلك لمخالفة أحكام قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحة التنفيذية ، وقد تم التحفظ على المواد المستخدمة بأعمال البناء، كما تمكنت الحملة ايقاف الأعمال بالمهد لتحويل شقة من سكنى لإدارى بمنطقة مساكن مشعل وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفات.

واشار اللواء محمود ضياء الدين رئيس مركز ومدينة نبروه انه تم متابعة أعمال البناء القائمه بنطاق المركز والتأكد من التراخيص والوقوف علي الالتزام بتنفيذ رخص البناء ومطابقتها لأرض الواقع وعدم التعدي علي خطوط التنظيم وعدم مخالفة الرسومات الهندسية ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال اي مخالفات باشراف ومتابعة الاستاذ عاطف سعد نائب رئيس المركز والمدينة الذي اوضح انه تم ازالة اعمال بناء مخالف خارج الحيز العمراني بقرية العاصية بالوحدة المحلية ببهوت وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة.

واضاف حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة السنبلاوين انه تم متابعة تنفيذ اعمال ازاله فوريه في المهد لأحد المواطنين بعزبه حجي التابعة لقرية العزاوي قام بتشوين طوب احمر بطول 10 متر وبارتفاع 2 بجانب صور قديم بارتفاع متر تقريبا وتمت الإزالة علي نفقة المخالف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

هذا وقد أكد محافظ الدقهلية ان الدولة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الاراضى الزراعية او أراضي الدولة بنطاق المحافظة ،وقال بأن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء باحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر، وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.