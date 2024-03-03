المخرج أحمد مدحت: دور كريم عبد العزيز صعب في "الحشاشين" ومتشوق للمسلسل

هنأ المخرج أحمد مدحت أبطال وصناع مسلسل الحشاشين، بطولة النجم كريم عبد العزيز، وذلك بعد طرح البرومو أمس الذي حقق نجاحًا كبيرًا، ومن المقرر أن يعرض المسلسل على قناة DMC.

وكتب المخرج أحمد مدحت، عبر حسابه على فيس بوك، قائلاً: "منتظر مسلسل الحشاشين في رمضان، هو موضوع تاريخي شيق وصعب وسينمائي جدًا، جماعة الحشاشين طائفة من الطوائف الإسماعيلية الشيعية أسسها حسن الصباح في إيران وكان يعرف بشيخ الجبل واستقل بمجموعته التي أسسها في قلعة هناك كانت تسمي بقلعة الموت أي وكر العقاب ومكث فيها 35 عامًا".

وأضاف المخرج أحمد مدحت: "موضوع أبعاده كتيرة أوي وعلي حد علمي إن حسن الصباح عاش في مصر 3 سنوات قبل أن يذهب إلى إيران، وكلمة حشاشين جاءت من كلمة assassins بمعني قتلة كما كان يطلق عليهم الفرنسيون وتم تطويرها إلى حشاشين وفي قول آخر أن جماعة حسن الصباح كانوا يتناولون الحشيش ولكني أميل إلي الرأي الأول، طبعًا حسن الصباح عند البعض بطل وعند البعض الآخر إرهابي ودي صعوبة الدور الذي يقوم به كريم عبد العزيز والتاريخ عادة يكتبه المنتصرون، وبدون ألقاب عبد الرحيم كمال وبيتر ميمي وكريم عبد العزيز أسماء مشجعة جدًا، البرومو شكله حلو وواضح أن الإنتاج ضخم، متشوق لمشاهدة المسلسل في رمضان 2024 وكل سنة وانتوا طيبين".

ويجسد النجم كريم عبد العزيز شخصية حسن الصباح الدور الذى يعد تحديًا كبيرًا للنجم كريم عبد العزيز، يحمل فى طياته رهانا كبيرا من قبل النجم الأكثر تحقيقاً للإيرادات فى تاريخ السينما المصرية والعربية، بآخر أفلامه بعدما يقدم فى العمل شخصية تحمل الشر للمرة الأولى بمشواره الفنى.

أبطال الحشاشين



يذكر أن مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز وميرنا نور الدين وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد وإسلام جمال ونيقولا معوض وسامي الشيخ ونور إيهاب وسارة الشامي ونور محمود وعصام السقا ومروان نشأت ومحمد سليمان ومحمد فراج ورياض الخولي وميمي جمال وعبد العزيز مخيون ومن تأليف عبد الرحيم كمال ومن إنتاج تامر مرسي ومن إخراج بيتر ميمي.