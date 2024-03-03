محافظ الدقهلية يفتتح مسجد المنزلة الكبير بعد تطويره

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصوره اليوم بإفتتاح المسجد الكبير بمدينة المنصوره بعد إعادة تطويره مره اخري ويؤدن صلاة العصر بالمسجد .

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس النواب والشيوخ عن الدائرة، والشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، والمحاسب السيد عبدالسلام رئيس مركز ومدينة المنزلة، والمحاسب نادر محي رئيس مركز ومدينة المطريه .

ووجه " مختار " الشكر والتقدير لفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهوريه لزيارته الدقهليه وافتتاح مسجد المنزله ومشاركة اهلينا بالمنزله فرحتهم .

وثمن " المحافظ " دور الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف من خلال انشاء المساجد وتطويرها وصيانتها والعناية بها ليس في الدقهلية وحدها وانما في كافة المحافظات المصرية مؤكدا علي التعاون والتنسيق المستمر مع جميع الوزارات والاجهزة المركزية للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المجالات وبمختلف القطاعات.