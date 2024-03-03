الأحد 03 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الجزائر وإيران توقعان على مذكرات تفاهم في مجالات اقتصاد المعرفة والإعلام والنفط والغاز

الجزائر وإيران
الجزائر وإيران

 

وقعت الجزائر وإيران، اليوم  الأحد على عدد من مذكرات التفاهم في مجالات اقتصاد المعرفة والسياحة والإعلام والرياضة والنفط والغاز.

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وأشرف الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي على مراسم التوقيع على مذكرات التفاهم في ختام المحادثات الثنائية التي دارت بين وفدي البلدين بمقر الرئاسة الجزائرية بالجزائر العاصمة.

وشملت مذكرات التفاهم الموقعة من الجانبين؛ مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال اقتصاد المعرفة والابتكار، ومذكرة تفاهم حول التعاون في المجال السياحي، ومذكرة تفاهم في مجال التعاون الإعلامي.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارتي الطاقة في البلدين حول التعاون في مجال النفط والغاز ، ومخطط عمل بين وزارتي الشباب والرياضة في البلدين حول التعاون في مجال الرياضة لسنة ٢٠٢٤.

كان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قد استقبل اليوم الأحد بمقر الرئاسة الجزائرية بالجزائر العاصمة، الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر منذ أمس السبت للمشاركة في القمة السابعة لقادة منتدى الدول المصدرة للغاز. 

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