محمد زيادة يحقق إنجازاً جديدا للفروسية المصرية بالفوز بفضية الدورى العالمى للفرق

حقق الفارس المصرى محمد طاهر زيادة إنجازا تاريخيا لمصر لم يتحقق من قبل فى منافسات قفز الموانع ، بالفوز بالميدالية الفضية فى منافسات الفرق فى بطولة دورى لونجين العالمى للفروسية " جلوبال تور" فئة الخمس نجوم التى استضافتها العاصمة القطرية الدوحة على مدار ثلاثة أيام والتى أسدل عليها الستار مساء أمس السبت ، بمشاركة أفضل 50 فرسا على مستوى العالم .

خاض محمد طاهر زيادة الشهير بمودا منافسات البطولة ، مصمما على تحقيق إنجازا تاريخيا له خارج الحدود المصرية ، فى ظل التجاهل التام للجنة المؤقتة التى تدير اتحاد الفروسية له ، حيث حصل على المركز الرابع بالفرسة كاتيه فى اليوم الأول للمنافسات ، وشارك فى اليوم الثانى فى منافسات الفرق والتى شارك فيها أفضل 50 فارسا على مستوى العالم مثلوا 14 فريقا خاضوا المباراة على شوطين ، واستطاع فيها مودا الفوز بدون نقاط جزاء فى الشوط الأول أو الدورة الأولى ، فى الوقت الذى ارتكب زميله اليابانى مايك كاواى الذى شارك معه فى الفريق والذى يتكون من فارسين أربع نقاط جزاء ، وفى الشوط الثانى تمكن مودا من الفوز بدون نقاط جزاء بنفس الحصان الذى شارك به فى الدورة الأولى ، ونجحت زميلته السويدية فى الفريق نادية بيتر شناينر فى اجتياز الموانع بدون أخطاء ، ليحصل فريق محمد طاهر زيادة على المركز الثانى بزمن قدره 138.64 ، بفارق أقل من ثانيتين عن الفريق الفائز بالمركز الأول .

تمكن محمد طاهر من التفوق خلال البطولة على أبطال العالم الكبار ، ومنهم النمساوى ماكس كونر ، والإيرلندى مايكل دانى ، والبريطانى جون وينكر ، والألمانى ماركوس بينج ، ومواطنه كريستيان جونسون ، وكريستيان كوكو ، والسويدى مالين جونسون ، والبولندى مايكل فاندر لوتس .

وأثنى جميع فرسان العالم الذين شاركوا فى البطولة ، وأعضاء اللجنة المنظمة وضيوف البطولة على المستوى الرائع والمتميز الذى ظهر به محمد طاهر خلال البطولة ، وتوقع له أبطال العالم تحقيق مركز متقدم فى أوليمبياد باريس ، وربما ينافس على أحد المراكز الثلاثة الأولى ، بعد المستوى الهائل الذى ظهر به خلال الدورة العالمى للفروسية .