إحالة أوراق عامل لفضيلة المفتي بتهمة قتل آخر بساقلتة في سوهاج

أحالت محكمة الجنايات بسوهاج اليوم الأحد، أوراق المتهم "ع . خ . ع" عامل، يقيم بدائرة مركز ساقلتة شمال شرق محافظة سوهاج، إلى فضيلة المفتي وتحديد جلسة 6 مايو المقبل للنطق بالحكم، كما قررت تأجيل الحكم على المتهم الثاني "ز . ع . ت" عامل، إلى جلسة 6 مايو المقبل، لاتهامهما بقتل المجني عليه "ا . ح . ا" عامل، بدائرة المركز، بسبب خلافات مالية بينهم .

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز، وعضوية المستشارين هاني صبحي ضحا، وخالد حسن، بأمانة سر طه حسين، وماجد أمين.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023، عندما تلقى رئيس وحدة مباحث مركز شرطة ساقلتة بلاغا يفيد بمقتل المجني عليه بعد التعدي عليه بسلاح ناري وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي .

ومن خلال التحريات تبين أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات مادية بين الطرفين حيث قام المتهم الثاني باستدراج المجني عليه داخل توك توك قيادة المتهم الأول وعند توصيله لمنزله أطلقا عليه النار من سلاح ناري كان بحوزتهما وفرا هاربين .

وعقب تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة أحالتهما محبوسين لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم .