انطلاق فاعليات اليوم الأول لاختبارات القيد إلكترونياً بالصحفيين

انطلقت اليوم فاعليات اليوم الأول لاختبارات لجنة القيد بنقابة الصحفيين لاختيار المنضمين حديثا الى عضوية نقابة الصحفيين ويعد ذلك اول اختبار بنظام التحول الرقمى منذ انشاء نقابة الصحفيين والذى اشرف على إنشائه جمال غطاس مستشار مركز التدريب ومحمد سعد عبد الحفيظ وكيل النقابة ورئيس لجنة التدريب . ويتيح النظام الجديد استقبال طلبات الانضمام للجنة القيد ومتابعة جداول المحاضرات إلكترونيا.

وقد تم اليوم اختبار مجموعتين الأولى في اللغة العربية ومهارات الكتابة أشرف عليها محمد الدسوقى مدير تحرير جريدة الاهرام اما المجموعة الثانية وخضعت لاختبارات مهارات الكتابة الرقمية اشرف عليها شيرين عجمى و محمد أبو ضيف.

جاء ذلك التزام بنص اللائحة التي تم اعتمادها في عام 2016، وسيتيح النظام الجديد أيضا لأعضاء لجنة القيد مراجعة المستندات الخاصة بكل متقدم إلكترونيا، وسيسهل هذا مراجعة مستندات المتقدمين.