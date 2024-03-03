"الحشاشين" يتصدر التريند والبرومو يحقق 860 ألف مشاهدة في أقل من 24 صاعة

تصدر مسلسل “الحشاشين” التريند خلال الساعات الماضية، وذلك بعد طرح برومو العمل الذي خطف الأنظار ونال العديد من الإشادات، الذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2024.

وحقق البرومو عبر الحساب الرسمي لمنصة watch it عبر موقع فيس بوك، مشاهدات بلغت 136 ألف مشاهدة، بينما على الحساب الرسمي للمنصة على انستجرام، حصد 34 ألف مشاهدة، وعلى يوتيوب حقق 77 ألف مشاهدة، وذلك في أقل من 24 ساعة.

الحشاشين

أيضًا حصد البرومو عدد مشاهدات عبر الحساب الرسمي لكريم عبدالعزيز عبر موقع انستجرام، بلغ 343 ألف مشاهدة، بالإضافة لتحقيق البرومو عدد مشاهدات وصل لـ 245 ألف مشاهدة بالحساب الرسمي للمخرج بيتر ميمي على انستجرام، أما على حسابه بفيس بوك فحصد 12 ألف مشاهدة.

وكشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن الإعلان الرسمي لمسلسل الحشاشين، بطولة النجم كريم عبد العزيز، والمقرر طرحه في السباق الرمضاني المقبل، عبر شاشات قنوات المتحدة.

كريم عبد العزيز

وظهر كريم عبد العزيز فى البرومو وهو يلعب شخصية حسن الصباح وهو يدبر ويخطط للحروب التي ستخوضها الطائفة التي يصفها التريلر بأنها "الطائفة التي أرعبت العالم".

وكانت روجت watvh it لمسلسل “الحشاشين” بطولة النجم كريم عبد العزيز الذي من المقرر عرضه عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

ونشرت فيديو للنجم كريم عبد العزيز من كواليس تصوير المسلسل قائلاً في الفيديو: "انتظروا مسلسل الحشاشين على watch it".

وينتظر الجمهور فى رمضان انطلاق عرض مسلسل “الحشاشين” بشغف شديد خاصة أنه يعد من الأعمال الفنية الضخمة انتاجيًا فى الموسم الرمضاني.

وتراهن المتحدة للخدمات الإعلامية على المسلسل بقوة ووفرت له ميزانية ضخمة وكل الامكانيات المتاحة حتي يظهر العمل للجمهور فى أحسن صورة.

كريم عبد العزيز

كما يضع جمهور النجم كريم عبد العزيز رهانًا كبيرًا عليه، خاصة انه يجسد شخصية "حسن الصباح" فى مسلسله الجديد “الحشاشين” ويخوض رحلة مليئة بالمغامرات في عمل سيكون ملحميًا تاريخيًا.

كريم عبد العزيز

كما تعتبر شخصية حسن الصباح من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل بالتاريخ الإسلامى والعالم أجمع بعدما أسس الجماعة الأشهر فى تنفيذ حركات الاغتيالات من وراء قلعة حصينة هى الموت.

ويلعب النجم كريم عبد العزيز الشر لأول مرة فى مشواره الفني وسيكون فى اختبار صعب فى الماراثون وسط الأعمال الضخمة المنافسة، فهل سينجح كريم فى تصدر التريند وخطف الأنظار وينال اشادات الجميع، وهذا ما ستكشفه لنا الحلقات الأولى فى المسلسل.

كريم عبد العزيز

ويجسد كريم عبد العزيز شخصية حسن الصباح الدور الذى يعد تحديًا كبيرًا لكريم عبد العزيز، يحمل فى طياته رهانا كبيرا من قبل النجم الأكثر تحقيقاً للإيرادات فى تاريخ السينما المصرية والعربية، بآخر أفلامه بعدما يقدم فى العمل شخصية تحمل الشر للمرة الأولى بمشواره الفنى.

كريم عبد العزيز

من هم طائفة الحشاشين؟



تأسست طائفة الحشاشين على يد الحسن الصباح الذي كان في بلاط السلاجقة في وقت من الأوقات وكان حقود على الوزير نظام الملك لأنه كان يعارض أفكاره المتطرفة دائما، وترك الحسن الصباح البلاط السلجوقي وأتى إلى مصر التي كانت وقتها تحت الحكم الفاطمي على يد الخليفة المستنصر بالله وأقام في مصر فترة ولكنه كان على عداء مع الوزير الذي كان نفوذه طاغيا في ذلك الوقت بدر الدين الجمالي، فكان ذلك سببا في أن يستهدفه بدر الدين، الأمر الذي جعل الحسن الصباح يفر هاربا إلى أصفهان، ولكن قبلها مر على عدد من البلاد التي تحت حكم العباسيين التي كان يدعو فيها الشباب للانضمام إلى طائفته، وبعد أن شكل قاعدة كبيرة وقويه في وسط الدول السلجوقية والعباسية أراد أن يصنع لنفسه حصنا منيعا يحميه، فاقتحم قلعة الموت في فارس وجعلها مركز البداية لاستمرار التوسع في دعوته.

كريم عبد العزيز

مسلسل الحشاشين 2024.. قصة الطائفة المنظمة لأقوى عمليات الاغتيال على مر التاريخ



كانت قلعة الموت مليئة بالحدائق الجميلة والأشجار البديعة والطبيعة الخلابة بجانب الفتيات الجميلات فيها، وكان الحسن الصباح يقنع الفتيان بالانضمام إليه ويوهمهم بأنه يملك مفاتيح الجنة من خلالها، حيث كان يستخدم بعض الأعشاب والنباتات أو حساء يسقيهم إياه، يجعلهم ذلك يغرقون في النوم لفترة كي ينقلهم إلى الحديقة التي كانت مغلقة وكانت سرا لا يعلمها إلى بعض من خدمه، فيستيقظ الشبان ويرون أنفسهم في عالم بديع لا تشوبه شائبة وفيه كل الملذات التي يعشقونها، وفي النهاية تسقيهم الفتيات الحساء الذي يعيدهم إلى النوم ثانية ثم يخرجونهم من حديقة القلعة، فيقتنع الشباب يؤمنون إيمانا تاما بدعوة إمامهم الحسن بن الصباح، بل وينفذون أوامره مهما كانت طبيعتها، ولذلك كان مستعدين استعداد تاما لأن يغتالوا الشخصيات المهمة ويضحون بأنفسهم بعد ذلك حيث أنه من الصعب هروبهم، وأتى هذا الاستعداد من اقتناعهم بدخولهم الجنة التي أراهم شيخهم إياها.

كريم عبد العزيز

وكان النجم كريم عبد العزيز قد طرح برومو مسلسل الحشاشين المأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادى والعشرين.

وظهر كريم فى البرومو بالبحر يحاول النجاة ويقول: "اطمن.. مفيش ألم.. مفيش موت.. فيه طيران أسرع من البرق لروحك.. من هنا للجنة.. أنا صاحب مفتاح الجنة.. أنا حسن ابن الصباح".

كريم عبد العزيز

أبطال الحشاشين



مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز وميرنا نور الدين وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد وإسلام جمال ونيقولا معوض وسامي الشيخ ونور إيهاب وسارة الشامي ونور محمود وعصام السقا ومروان نشأت ومحمد سليمان ومحمد فراج ورياض الخولي وميمي جمال وعبد العزيز مخيون ومن تأليف عبد الرحيم كمال ومن إنتاج تامر مرسي ومن إخراج بيتر ميمي.