افتتاح المهرجان الكشفي لجوالي جامعة دمنهور تحت شعار "بنكمل بعض"

افتتح اليوم المهرجان الكشفي لجوالي ومرشدات جامعة دمنهور تحت عنوان (بنكمل بعض)، خلال الفترة من ٣ مارس وحتى ٦ مارس ٢٠٢٤، وذلك بالمجمع النظري للكليات ، بحضور نواب رئيس الجامعة عمداء ووكلاء الكليات والذي تنظمه الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، تحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور .

حيث بدأ الإفتتاح بطابور عرض حملة الأعلام ، لكليات الجامعة والسلام الجمهوري وتلاوة مباركة للقرآن الكريم، أعقبها كلمة الدكتور بليغ عبد النبي ،ممثل طلاب قادرون بإختلاف والذي أوضح مفهوم الإعاقة مستشهدا بالنماذج المشرفة بجامعة دمنهور من متحدى الإعاقة، وبمشاركة متميزة لأغنية وطنية لإبنة محافظة البحيرة المنشدة المتألقة هند أنور صاحبة الصوت الذهبى.

وأكد الدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور ، أن الجامعة لا تدخر جهداً في تقديم كافة أشكال الدعم لطلابها للإرتقاء بالأنشطة هذا العام وخاصة الطلاب ذوى الهمم، مؤكدا حرص الجامعة على تأهيل الكوادر الشبابية للمشاركة في التنمية المجتمعية التي تسهم بشكل إيجابي في إعلاء قيم المواطنة والخدمة العامة، وتنمية روح التعاون فيما بينهم والعمل بروح الفريق مشيدا سيادته بأبنائه طلاب جامعة دمنهور والعرض المقدم منهم .

وأشار الدكتور ماجد شعله ، إلي أن المهرجان الكشفي يقدم رسالة هامة تعبر عن كافة أطياف المجتمع وخاصة ذوي الهمم، فشعار المهرجان (بنكمل بعض) ينم عن التكاتف والتعاون بين كافة منتسبي الجامعة موجها الشكر والتقدير لمعالي رئيس الجامعة على دعمه الدائم للطلاب وللأنشطة الطلابية،

مضيفا أن هذه الأنشطة تلعب دورا محوريا في التأثير الإيجابي على تشكيل الوعى لدي الطلاب .

وعلي هامش المهرجان إفتتح الدكتور رئيس الجامعة ، معرضا للأعمال الفنية المقدمة من بعض الطلاب ، معربا عن إعجابه الشديد بالأعمال المعروضة، متمنيا لهم مزيدا من التقدم والتوفيق.