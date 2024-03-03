وزراء التضامن والتعاون الدولي والبيئة والهجرة يفتتحون ملتقى «تمكين المرأة لتمكين مصر»

افتتحت الدكتورة نيفين قباج وزير التضامن الاجتماعى نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والسفيرة سهى الجندى وزيرة الدولة للهجرة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، والسفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، النسخة الأولى من «ملتقى توظيف تمكين المرأة لتمكين مصر» ، والذي ينعقد ضمن فعاليات النسخة الثالثة من قمة المرأة المرأة المصرية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وينظمها منتدى الخمسين الأكثر تأثيرا بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة والاتحاد الأوروبي.

يضم المعرض فرق عمل مشتركة تشمل هيئات حكومية وكبرى الشركات الاقتصادية والمالية، والمؤسسات الأكاديمية والاستشارية المتخصصة في مجال التوظيف، وذلك لعرض الفرص المتاحة للمرأة في سوق العمل، وإتاحة الفرصة للأجيال الجديدة من الطالبات والخريجات لاكتشاف مواهبهن وتطوير قدراتهن بمرتكزات التمكين والقيادة النسائية عبر استعراض برامج تدريب وتأهيل متطورة تواكب أفضل الممارسات العالمية، وتتناسب مع وظائف المستقبل التي تلائم المرأة.

ويقدم المعرض عبر عشرات من الورش التفاعلية والجلسات التوجيهية ومساحات العمل المبتكرة التي تضم نخبة من المدربين والكفاءات العالمية، مجموعة من الرؤى والعروض الوظيفية التي تفيد المرأة في اتخاذ قرارات مهنية مستنيرة، وفتح آفاق جديدة لتنمية قدرات الطلاب التنافسية وإعدادهم للحياة العملية، وتعزيز تطور المرأة في السلم الوظيفي والمهني وصولاً إلى المستويات القيادية.

ويشهد الحدث عددًا من الفعاليات وحلقات النقاش التي تستهدف تعزيز فرص النمو المهني والإرشاد للمرأة، وفعاليات التواصل في الأعمال الخاصة بكل قطاع لتطوير الحياة المهنية والوصول للمناصب العليا، من ريادة الأعمال للقيادة للعلاقات العامة والتمويل والتألق في الحياة المهنية والتخطيط الإستراتيجي ومهارات القيادة، وتعزيز مهارات التواصل للالتحاق بالوظائف المناسبة.

وسيكون «ملتقى توظيف تمكين المرأة لتمكين مصر» ، أول منصة متكاملة تجمع قاعدة بيانات قوية لفئة كبيرة من الخريجات الجدد الحاصلات على مؤهلات تمكنهم من العمل بالقطاعات الاقتصادية المختلفة مع وضع برنامج تدريبي وتأهيلي لهؤلاء الشباب بالتعاون مع العديد من الشركاء من أجل رفع قدراتهم العلمية والعملية حتى يكونوا على استعداد للحصول على فرص عمل جيدة كلما أتيحت الفرصة لذلك.

وانطلقت أعمال قمة المراة المصرية اليوم ، تحت شعار «360 درجة نحو حياة نسائية مزدهرة»، بمشاركة حشد نسائي دولي ومحلي موسع، وحضور نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء، إلى جانب ممثلي شباب الجامعات من الطالبات وأصحاب المبادرات التنموية، وذلك بهدف تبني أفضل السياسات التي تعزز الدور المؤثر للمرأة المهنية، وبناء شراكات موسعة لزيادة تأثيرها بجميع المجالات المتصلة بالتنمية المجتمعية والاقتصادية، في إطار تحقيق رؤية القيادة السياسية الهادفة لتحقيق المساواة بين الجنسين، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في مجال العمل وتمكين المرأة اقتصاديًا.