رئيس مدينة سفاجا يتفقد أعمال إنشاء مبنى إدارة المرور الجديد

تفقد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا اليوم، يرافقه مهندسو جهاز التعمير والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا أعمال إنشاء مبنى المرور الجديد.

يأتي ذلك بتكلفة مالية قدرها 22 مليون جنيه، حيث تفقد رئيس المدينة ومرافقوه أعمال الإنشاء الداخلية والخارجية وأعمال البناء، ووجه بضرورة عمل لاند سكيب بالمساحات الخالية بمدخل الإدارة.

وأكد شعبان، أن المبنى الجديد مقام على أعلى مستوى، ويوفر كافة سبل الراحة للمواطنين، وكذلك العاملين ويستطيع من خلاله المواطن الحصول على الخدمة في أقل وقت ممكن، ومن المنتظر افتتاحه في نهاية 2024.

وقدم رئيس المدينة الشكر للقائمين على منظومة المرور النموذجية من ضباط وأفراد وإداريين على مجهودهم لضبط كافة الأوضاع المرورية بالمدينة، وتسهيل كافة خطوات الإجراءات الخاصة بالتراخيص للمواطنين.

ووجه شعبان، بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية في وحدة المرور، لتستقبل أصحاب السيارات وراغبي تلقي الخدمات، مشيرا إلى أن الهدف من إنشاء مبني إدارة مرور جديد لتخفيف العبء عن كاهل المواطن، حتى لا ينتقل من مدينة لأخرى، لطلب الخدمات المرورية