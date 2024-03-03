تدريب 15 من صناع الأفلام الوثائقية في مصر بورشة عمل دولية

أقيمت على هامش مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية

قام الناقد الفني عصام زكريا رئيس مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، اليوم الأحد، بتسليم شهادات تقدير للمشاركين بورشة أفلام تطوير الأفلام التسجيلية القصيرة والمقامة على هامش المهرجان بالإسماعيلية حاليا. بالتعاون مع هيئة فيلم انديبنداند .

وشملت الورشة عرض أساسيات صناعة الأفلام الوثائقية القصيرة، وحاضر بها كلاً من الأسترالى دانييل كاردونى مدير البرامج والمبادرات فى شركة " Film Independent "، وصانعة الأفلام الأمريكية سيسا بونيو، وتولى إدارتها المخرج إسلام كمال.

واندبنت تعد هيئة مستقلة تتعاون مع مجموعة من المخرجين الشباب على تطوير مشاريعهم التسجيلية القصيرة ضمن الاطر العالمية والتي من خلالها يستطيعوا مخاطبة جهات الإنتاج من أي مكان في العالم بالإضافة إلى كيفية إعداد الميزانية والملف البصري وتكوين الفرق والتي تعد عامل مهم جدا في صناعة الافلام.

وقال إسلام كمال ممثل المهرجان، إنه تم اختيار مجموعة من المشاريع المميزة فكان هناك إقبال كبير لعدد المتقدمين،وكان الاختيار صعب بسبب أن هذه الدورة كان يراعي بها التنوع من محافظات ومدن مصر وأن يكون هناك توازن حيث وصل العدد إلى حوالي ٨٠ متقدم وتم تصفيتهم الى ١٥ فيلم

وكانت الورشة متاحة لصناع الأفلام الشباب والطلاب من هم لديهم فكرة لفيلم وثائقى قصير، واقيمت الورشة بالتعاون المشترك بين مهرجان الإسماعيلية وشركة " Film Independent" وسفارة الولايات المتحدة الامريكية بالقاهرة.

وكان قد نظم مهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة ورشة لتعليم المهارات الأساسية لصناعة الأفلام الوثائقية، مدتها أربعة أيام.

ويحتفي مهرجان الإسماعيلية هذا العام بالدورة الـ 25 التي تتميز بأنها استثنائية في فعالياتها حيث الاحتفال بالتاريخ الطويل للمهرجان ودوراته السابقة، وانطلقت الدورة الـ 25 في 28 فبراير وتستمر حتى 5 مارس الجاري.

وولد مدير البرامج في شركة اندبنتت فيلم الكاتب والمخرج دانييل كاردونى فى أستراليا وهو من أصول إيطالية و، ويشرف على جميع البرامج والمبادرات فى شركة " Film Independent"، ومن أبرز الأعمال التى ساهم خلالها فيلم "مملكة الحيوانات" الذى رشح لجائزة الأوسكار عام 2010، وفيلم "الأطلنطى" الذى حاز على جائزة إيمى فى نفس العام، وساهم فى إخراج الفيلم الوثائقى "لايزال موجودا" فى 2011، وقدم فيلمه الوثائقى الطويل الأول عام 2015 وحمل اسم "هجرة الصحراء".

وحاضرت في الورشة التي أقيمت على مدار الايام الماضية سيسا بونيو صانعة أفلام وهي تكرس جهودها لاستكشاف التأثيرات القوية داخل الإنسانية مع جعل القصص التي تبدو بعيدة المنال في متناول الجماهير، درست إنتاج الأفلام فى مدرسة "تيش" للفنون فى جامعة نيويورك، وأمضت سيسا أعواما في تصوير الحركات الاجتماعية للسكان الأصليين والأفرولاتينيين في أمريكا الجنوبية، وأخرجت فيلما قصيرا يتعلق بالحركة الدستورية الأفروبوليفية التي تسمى LOS AFROBOLIVIANOS PRESENTE.