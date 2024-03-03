بدء تحكيم المرحلة الأولى من مسابقة “أنت النجم” في جامعة حلوان

بدأت جامعة حلوان المرحلة الأولى من تحكيم مسابقة “أنت النجم” تحت رعاية ودعم الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للانشطة الطلابية والجامعية.

وتم تحكيم مسابقة الفنون الأسرية والتي شارك فيها أربعة كليات في جامعة حلوان من المتخصصين وهم: الاقتصاد المنزلي، والفنون التطبيقية، والتربية الفنية، والتربية قسم ملابس، وأربعة من غير المتخصصين وهم: الحقوق، والتكنولوجيا والتعليم، والخدمة الاجتماعية، والآداب بإجمالي عدد أعمال تجاوزت 300 عمل فني في مجالات التشكيل علي المانيكان، و تنفيذ الملابس والمكملات، والتطريز، وتصميم أزياء، والجلود، وإعادة التدوير بالاقمشة والملابس.

كما تم تحكيم المرحلة الأولى من مسابقة مجال الفنون التشكيلية في جامعة حلوان والتي شارك فيها 12 كلية من كليات الجامعة وشملت كليات متخصصة، وهي: الفنون الجميلة، والفنون التطبيقية، والتربية الفنية، وغير المتخصصين من كليات التربية، والتجارة، والحقوق، والتكنولوجيا والتعليم، والخدمة الاجتماعية، والصيدلة، والعلوم، والاقتصاد المنزلي، والآداب بإجمالي عدد أعمال تجاوزت 500 عمل فني في مجالات النحت، والأشغال الفنية، والرسم بالرصاص، والجرافيك، والفوتوغرافيا، والرسم الملون.

وأشادت لجنة التحكيم في جامعة حلوان بأعمال الطلاب وتم تصعيد الطلاب الفائزين إلى المرحلة الثانية.

مسابقة أنت النجم في جامعة حلوان

حرص جامعة حلوان على دعم الموهوبين

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على حرص الجامعة على دعم ورعاية الموهوبين والمبدعين.

وقام الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بزيارة المعرض واللقاء مع مسئولي النشاط، وحث الطلاب على الاستمرار في إبداعاتهم.

ويشرف على فعاليات المسابقة هشام رفعت أمين عام جامعة حلوان، ومحمد جاد مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب.