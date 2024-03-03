الزراعة: مشروع البتلو أداة الدولة لتعظيم الإنتاج وتلبية احتياجات المواطنين

قال الدكتور محمد القرش، متحدث وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية بذلت الكثير من الجهود لتلبية احتياجات المواطنين من الغذاء ومشروع البتلو واحد من الأدوات التي نفذتها الدولة المصرية لتعظيم إنتاجنا وتوفير وتلبية احتياجات المواطنين من مصادر البروتين من أصل حيواني.



وأكد “القرش”، خلال مداخلة لقناة “إكسترا نيوز”، أن مشروع البتلو يهدف إلى زيادة أعداد الرؤوس المملوكة لدى المربين والمزارعين هذا ما يساعد على الحفاظ على الرؤوس صغيرة الوزن وضمان مضاعفة الإنتاج بشكل كبير، مشددًا على أن المشروع تم البدء فيه في عام 2012 ولم يكن التمويل يتجاوز 100 مليون جنيه اليوم أصبح حجم التمويل 8 مليارات جنيه.

وأوضح أننا نعمل من خلال المشروع على توفير التمويل اللازم للفلاح حتى يستطيع توفير التغذية اللازمة للرأس للوصول إلى الوزن المناسب لعملية الذبح ونقوم بأعمال المتابعة وتوفير الخدمات البيطرية اللازمة والرعاية الآمنة وتوفير اللقاحات للمحافظة على سلامتها وهذا ما ينعكس على تربية رأس عالية الجودة وضمان مضاعفة الإنتاج، مشددًا على أن كل المحافظات تستفيد من مشروع البتلو بشكل كبير، مشيرا إلى أن هذا المشروع ينعكس على توافر اللحوم والاتاحة بشكل مستمر.

وأضاف أنه في أقصى الظروف التي مرت على العالم كان هناك إتاحة لدى الدولة المصرية وذلك بسبب الجهود التي بذلت في هذا الشأن ، مؤكدا أننا لدينا نسب اكتفاء ذاتي من اللحوم جيدة، وأن مشروع البتلو يأتي مكملا لمبادرة حياة كريمة لأن الهدف منه هو توفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة وبعض فئات المجتمع.