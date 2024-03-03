الليلة.. مسرح الجنوب يحتفل بالعيد القومى فى حضور محافظ قنا

يقيم اليوم ، المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب احتفالية العيد القومى لمحافظة قنا بحضور اللواء أشرف الداودى محافظ قنا والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المهرجان إن الاحتفالية مهداء من إدارة المهرجان لاهالى قنا الكرام، حيث يتزامن المهرجان مع العيد القومى للمحافظة وقررنا إقامة حفل مهدى لأهالى قنا لنحتفل معهم بالعيد للعام الثانى على التوالى.

وتقام فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان مسرح الجنوب اليوم ، فى قنا و تستمر فعالياته حتى 6 مارس ، وتنظمه مؤسسة "س" للثقافة والإبداع، برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة، برعاية وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة، محافظة قنا، مؤسسة مصر الخير، مؤسسة إيزيس للاستشارات الهندسية، الجمعية التعاونية للبناء والاسكان لأهالى مركز قفط، وجراند هوتيل، ومدينة دريمز، مؤسسة ريدك مصر للتنمية، دار حابى للنشر، جمعية انا المصرى بقنا.

وتقام الفعاليات على قصر ثقافة قنا بحفل استعراضى من اخراج محمد مصطفى ، يعقبه العرض المسرحى المغربى "همس" .

العرض بطولة تمثيل زياد أدريسى وسماح بوسلام ومديرة الفرقة تأليف واخراج كريم بطرون. وتدور احداثه حول اسلوب بريخت فى محاولت لتشريح ودراسة العلاقاة الزوجية واسباب جموهدها فى محاوله لايجاد الحل لهذه المعادلة.

وتستمر فعاليات القرية يوميا ضمن فعاليات المهرجان التى تستمر حتى 6 مارس.