الكاف يخطر الزمالك بتأجيل لقاء سوارا الغيني لأجل غير مسمى

تلقى نادى الزمالك خطابا من الإتحاد الإفريقي لكرة القدم عن طريق اتحاد الكرة المصري بإلغاء مباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك أمام نظيره سوار الغينى والتى كان مقررا لها اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وأكد الخطاب أنه سيتم تحديد موعد المباراه فى وقت لاحق نظرا لتعبر وصول فريق سوارا الغيني لظروف الطيران

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صدارة مجموعته في بطولة الكونفدرالية برصيد 13 نقطة من 4 انتصارات وتعادل، وحسم تأهله لدور ربع النهائي، في حين يحتل الفريق الغيني المركز الأخير في المجموعة برصيد نقطة واحدة.