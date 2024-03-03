عمليات جراحات عيون بالمجان من صناع الخير لأهالي قرية سفلاق بسوهاج

نجحت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي بالتعاون مع إحدى شركات الصناعات الدوائية، في إجراء عمليات جراحات عيون مختلفه لعدد من أهالي قرية سفلاق والقرى المجاورة بمركز ساقلتة، ضمن قافلة مبادرة «عنيك في عنينا» للحد من مسببات العمى، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، واشراف الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومتابعة اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج.

‏وأكد هاني عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لصناع الخير، أن إجراء عمليات جراحات العيون يأتي إستكمالاً لمراحل عمل قافلة «عنيك فى عنينا» التي تم إجراءها من قبل بقرية سفلاق والتي تضمنت توقيع الكشف علي اعداد كبيرة من المواطنين وتوزيع أدوية ، وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية.

وأشار عبدالفتاح إلي أن مراحل تنفيذ قافلة "عنيك في عنينا" السابقة داخل فرية سفلاق تضمنت أيضاً تسليم النظارات الطبية إلي الحالات التي تم تشخيص الإحتياج إلي نظارات طبية لها بالمجان تماماً، وأن العمليات الجراحيه التي تم تنفيذها تنوعت مابين إزالة مياه بيضاء وظفرة وتركيب عدسات.

من جهتها، أوضحت الدكتورة شيماء صبري، المدير التنفيذي لمبادرة عنيك في عنينا ، أن المبادرة و بجانب تنظيم قوافل الكشف على أمراض العيون أهدت اقسام الرمد بالمستشفيات الجامعية بعدد من الجامعات المصرية ومنها جامعة سوهاج، عددًا من أحدث أجهزة التشخيص والجراحة، بهدف رفع كفاءة الأجهزة الطبية بهذه الجامعات؛ لتمكين الفرق الطبية بها من تقديم خدماتها العلاجية لأكبر عدد ممكن من مرضى العيون، وبأفضل التقنيات الطبية الحديثة

يذكر أن مبادرة «عنيك في عنينا» اطلقتها صناع الخير وأوركيديا للصناعات الدوائية، برعاية رئاسة مجلس الوزراء، مع بداية عام 2018، وخلال تلك الفترة نجحت المبادرة في تحقيق أرقام قياسية في عدد القوافل الطبية التي نظمتها بالقرى الأشد احتياجًا.

حيث نجحت في تنظيم مئات من قوافل العيون المتخصصة جابت محافظات الجمهورية المختلفة بما فيها المحافظات الحدودية، وخصصت أكثر من 45 قافلة منها لقرى محافظة سوهاج، كذلك حققت رقمًا قياسيًا في عدد الأهالي الذين تم توقيع الكشف الطبي على عيونهم وأعداد المستفيدين من تسليم الأدوية والنظارات وإجراء جراحات العيون بالمجان تماما.