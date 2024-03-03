عبد الرحيم كمال ضيف منتدى القاهرة .. الأربعاء

يستضيف منتدى القاهرة الثقافي التابع لصندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال في لقاء بعنوان "عبد الرحيم كمال.. بين الأدب والدراما"، وذلك في السابعة مساء الأربعاء المقبل بمركز الإبداع الفني بساحة الأوبرا، يدير ويشرف على المنتدى الشاعر والإعلامي سامح محجوب.

يحدثنا "كمال" خلال اللقاء عن تجربته ما بين عالم الأدب والدراما، وثرائها ونجاح أعماله الأدبية والدرامية في السنوات الأخيرة الماضية، ومنها "الخواجة عبد القادر"، "شيخ العرب همام"، "القاهرة كابول"، "جزيرة غمام"، "دهشة"، "يونس ولد فضة"، كما يتحدث أيضًا عن أحدث أعماله الدرامية "الحشاشين" والمنتظر عرضه في الموسم الرمضاني للعام الجاري، والذي يتناول فرقة "الحشاشين" المعروفة في التاريخ بكل ما تحمله من أحداث وعلاقة ذلك بواقعنا الحالي.



يصاحب اللقاء بعض الفقرات الفنية منها المنشد والملحن محمد عبد الحميد والمطرب والملحن أحمد بدوي والمطرب تامر نجاح.

يذكر أن عبد الرحيم كمال من مواليد محافظة سوهاج، تميزت أعماله بتجسيد ونقل أجواء الصعيد وحياة أبطاله، تخرج من المعهد العالي للسينما قسم السيناريو، وتحمل أعماله رؤية فلسفية وتساؤلات وصراعات ما بين الحاضر والماضي والبحث في التاريخ عن الهوية، وصدر له عددًا من الأعمال الأدبية المتنوعة بين القصة والرواية منها: "موت العالمة"، "كل الألعاب للتسلية"، "أبناء حورة"، "قصص بحجم القلب"، كما كتب عددًا من الأفلام للسينما منها "على جنب يا أسطى" و"خيال مآتة".