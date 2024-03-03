ترشيح راهبًا مولود فى قنا أسقفًا لإبراشية نجع حمادي

علمت "الوفد" أن الراهب أنسطاسي السرياني، هو المرشح لسيامته أسقفًا لإبراشية نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس؛ شمال قنا، خلفًا للراحل أنبا كيرلس.

بيّنت مصادر كنسية لـ “الوفد”، أن الراهب المُرشح لسيامته أسقفًا من مواليد أول أبريل 1969 وتخرج من كلية الهندسة جامعة حلوان، وإتجه للرهنبة فى 2002، وسيّم رأهبًا يوليو 2005 بدير السريان بوادي النطرون.

وتابعت المصادر، أن الراهب أنسطاسي السرياني، نال درجة القسيسية فى فبراير ـــ أصبح قسًا 2012، ومن المنتظر أن تتم سيامته أسقفًا على إبراشية نجع حمادي، فى 10 مارس الحالي؛ فى احتفال بالكاتدرائية المرقصية بالعباسية.

الرهاب أنسطاسي السرياني المرشح أسقفًا لنجع حمادي

فى السياق ذاته عللّت المصادر الاستقرار على الراهب أنسطاسي السرياني ــــ رغم وجود أكثر من مرشح، لكونه من مواليد محافظة قنا، إذ تعود أصول عائلته إلى قرية دندرة غرب مدينة قنا.

وبالتالي ستكون لديه الخلفية الكافية بالخريطة الاجتماعية المُعقدة فى المحافظة، ومن ثم يستطيع إدارة الإبراشية بمرونة ويسر.

وخلال الشهور الماضية، إتبعت التقاليد فى الكنيسة الأرثوذكسية بعد خلو الإبراشية من الأسقف،وقامت لجنة اختيار الأساقفة باستطلاع ترشيحات أسماء من رؤساء الأديرة الرهبانية، ويتم تقييم الترشيحات وإجراء مقابلات مع المرشحين من الرهبان ثم يجتاز المرشح دراسات مُؤهلة لشغل الإبراشية.

ثم يتم إستطلاع أراء قساوسة الإبراشية والأراخنة ومسؤولي إدارة كنائس الإبراشية ويُفتح الباب أيضا أمام الاعتراضات على المرشح ــ إن وجدت، ثم تتم سيامة الأسقف خلال صلاة يترأسها البابا.

متي تأسست إبراشية نجع حمادي؟

وشغرت إيبارشية نجع حمادي؛ شمال محافظة قنا، بوفاة أنبا كيرلس أسقف نجع حمادي وأبوتشت وفرشوط وتوابعهم من قري، فى النصف الثاني من ديسمبر 2022.

وتأسست إبراشية نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس وتوابعها، شمال قنا، التي تضم ثلاثة مراكز.. أبوتشت، فرشوط، ونجع حمادي، إضافة إلى توابع هذه المراكز من القري، بقرار من الراحل البابا شنودة الثالث.

حيث كانت تتبع فى السنوات التي سبقت 1976 إبراشية جرجا للأقباط الأرثوذكس، وسيّم البابا شنودة، أنبا كيرلس، كأول أسقف لها بعد إستدعائه من دير أنبا بولا بالبحر الأحمر حيث كان قد قضي 3 سنوات راهباً بذلك الدير.

وقبل فترة وجيزة من وفاة أسقف نجع حمادي وأثناء مرضه، عيّن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية ، لجنة ثلاثية لإدارة الإبراشية.

وخلال الشهور الماضية، واصلت اللجنة البابوية الثلاثية المشرفة على إبراشية نجع حمادي فى أعمالها.

وتتألف من أنبا بيمن هو أسقف قوص ونقادة، جنوب قنا، وأنبا يوأنس أسقف محافظة أسيوط، وأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء المحرق بمحافظة أسيوط.

وتوجد فى محافظة قنا 4 إبراشيات للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أقدمها إبراشية قنا، وقوص ونقادة، ونجع حمادي، ودشنا الواقعة وسط المحافظة.