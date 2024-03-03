ياسر الهضيبي يوصي بحوكمة الدعم النقدي لضمان وصوله لمستحقيه

وجه النائب الوفدى الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ الشكر لأعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ على الجهد المبذول بشـأن تعديلات على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والشكر أيضًا للحكومة على تقدمها لقانون طال انتظاره.

وقال الهضيبي فى كلمتة امام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد ,خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي إن الضمان الاجتماعي ركيزة لتنمية أي مجتمع، لذا نوافق في حزب الوفد على القانون لسببين: أولًا أن المشروع جاء بظهير دستوري وتطبيقًا لنص المادة 17 من الدستور.

ثانيًا: القانون يضمن للفئات المستهدفة ضامن حياة كريمة تحميهم في حالة العجز والشيخوخة والبطالة.

وأوصى الهضيبي بأهمية حوكمة الدعم النقدي لضمان وصوله لمستحقيه .