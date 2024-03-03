دينا فؤاد تكشف تفاصيل دورها في مسلسل حق عرب (فيديو)

كشفت الفنانة دينا فؤاد، تفاصيل مشاركتها في مسلسل “حق عرب” مع النجم أحمد العوضي في موسم دراما رمضان 2024.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى اليوم الأحد: "أجسد شخصية حنان التي تساعد والدها من خلال العمل في ناصبة شاي بمنطقة شعبية اسمها المغربلين، بينما يعمل والدها في مغلق خشب عند المعلم عبد ربه كبير المنطقة".

وأكدت أنها تتعاون مع أحمد العوضي للمرة الثالثة، بعد مسلسل “الاختيار” والذي كرمهم الرئيس عبدالفتاح السيسي على دورهم، والعمل الثاني الذي جمعنا “اللي ملوش كبير” مع النجمة ياسمين عبدالعزيز التي ساعد جمهورها على نجاح المسلسل بشكل كبير.

وأشارت إلى أن الفنان عليه أن يبعد عن شخصيته الحقيقية حتى يشعر الجمهور بأنه متنوع، متابعة: "السيناريو والورق بيساعد جدا، وده اللي حصل في مسلسل حق عرب، وكل النجوم الجبار ساعدوني في المسلسل".

قصة مسلسل حق عرب وأبطاله

تدور أحداث مسلسل «حق عرب» في إطار من الإثارة والتشويق، حيث يتعرض بطل العمل للعديد من المغامرات خلال أحداث العمل ويحاول أن يخرج منها بجانب قصة عاطيفية.

ويشارك في مسلسل حق عرب بجانب الفنان أحمد العوضي مجموعة كبيرة من الفنانين بجانب الفنان أحمد العوضي، ومن بينهم الفنان رياض الخولي، دينا فؤاد، وميرهان حسين، وليد فواز، وفاء عامر.