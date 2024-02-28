رمضان 2024.. شخصية أحمد صيام في مسلسل "حق عرب"

يواصل الفنان أحمد صيام تصوير مشاهده فى مسلسل “حق عرب” الذي من المقرر عرضه فى ماراثون رمضان 2024.

حيث يجسد الفنان الكبير أحمد صيام شخصية تاجر خشب طيب في المسلسل أمام الفنان أحمد العوضي.

أحمد صيام

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، فالمسلسل ضمن قائمة المسلسلات التي تظهر الحارة المصرية بكل ما فيها من شهامة وجدعنة .

وكان شارك الفنان أحمد صيام في مسلسل "حدوتة منسية"، بطولة الفنانة سوسن بدر، حيث جسد دور أحمد حلمي، صاحب محل حلويات.

تدور أحداث مسلسل حدوتة منسية في إطار اجتماعي عائلي، يحكي قصة عائلة تضم خمسة أشقاء هم: "هشام إسماعيل وريم سامي ومحمود حجازي وطارق صبري ومحمد على رزق"، ووالدتهم هي الفنانة سوسن بدر، كل ولد وبنت في الأسرة لديه قصة وحكاية.

والمسلسل بطولة سوسن بدر، أحمد صيام، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، رجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد محي الدين ومقرر عرضه قريباً.

وكان دعا الفنان أحمد صيام لعقد اجتماع عاجل من قبل رئيس اتحاد النقابات الفنية عمر عبد العزيز؛ لوضع جميع مشاكل المهنة على طاولة البحث وطرح حلول لها.

حيث شارك أحمد صيام جمهوره منشور له عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” وعلق قائلًا: “أستاذ عمر عبد العزيز الصديق العزيز والأخ الغالي ثم رئيس اتحاد النقابات الفنية أرجو منك الدعوة لاجتماع عاجل ومهم لكل عناصر صناعة الفن من منتجين ومخرجين وكتاب سيناريو ومديرين تصوير ومنتجين فنيين وممثلين لوضع جميع مشاكل المهنة على طاولة البحث وبشكل علنى أمام الجميع وكل جهة تطرح مشكلاتها بمنتهى الشفافية وبدون غضب أو تجني فئة على أخرى”,

واضاف: “أما ما يحدث الآن فهو هدم لهذه الصناعة لأن كل فئة تبحث عن مكاسبها فقط دون النظر للآخرين وأنا على يقين من أنك تستطيع أن تفعل هذا لما لك في القلوب والعقول من حب واحترام ومصداقية”.

قصة حق عرب

حيث تدور أحداث مسلسل "حق عرب" من نوعية الدراما الشعبية، وتبدأ أحداثه في الجمالية مع "عبد ربه"، في السبعينيات من عمره ويخافه الجميع، ويكتشف خيانة أحد رجاله المقربين، وهنا يظهر "عزت السويركي" وهو أقرب الأشخاص إلى عبد ربه، حيث نكتشف عن أحداث مليئة بالصراعات.

ويسجل "حق عرب" التعاون الثانى الذى يجمع دنيا المصرى وأحمد العوضى، وذلك بعدما شارت دنيا فى شهر رمضان الماضى بظهور خاص فى مسلسل "ضرب نار" بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وجسدت خلال العمل شخصية فتاة تعمل على عربة كبدة ويتزوجها العوضى بعد خروجه من السجن

أبطال حق عرب

مسلسل "حق عرب" تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة شركة سينرجى، وبطولة أحمد العوضى، رياض الخولى، وليد فواز، وفاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل في اطار شعبى أكشن مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسى خلال الأحداث.