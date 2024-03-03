رئيس جهاز دمياط الجديدة يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين

تفقد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز دمياط الجديدة، يرافقه المهندس محمود نعمان، نائب رئيس الجهاز، المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة، وسير العمل بالمركز.

وأكد خلف الله، أهمية السرعة والدقة فى أداء الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة القطاعات من خلال الشباك المحدد للخدمة المقدمة، وفحص الطلبات طبقا للوائح المنظمة مع استيفائها للبيانات كافة، وأن يتم التعامل من خلال المركز التكنولوجى بطريقة تحويل وميكنة جميع الخدمات، وفصل مقدم الخدمة من خلال تطبيق نظام الشباك الواحد، ليلقى أثره لدى المواطنين من حسن انتظام العمل، وسرعة انهاء الخدمات المقدمة.

كما تفقد رئيس الجهاز، الإدارة العقارية، موجهاً بسرعة إنهاء الخدمات الخاصة بالمواطنين، والعمل على الانتهاء من الأرشفة الالكترونية للمعاملات على السيستم لإصدار الخدمات التى تقدم للمواطنين والخطابات للجهات الخارجية من خلال الشباك الواحد بالمركز.

وتفقد رئيس الجهاز، إدارة المرافق وإيرادات المياه بالمركز، مؤكداً على تبسيط الإجراءات على متلقى الخدمة، والالتزام التام بتحصيل ايرادات المياه استكمالا للمجهودات والإجراءات التى من شأنها استرداد حق الدولة.

وفي ذات السياق، قام المهندس محمد خلف الله، واللواء ياسر شحاتة، مدير أمن الجهاز، بالمرور على عناصر إدارة الأمن بالجهاز، وذلك ضمن مراحل تطوير الأداء لإدارات الجهاز المختلفة، وتنمية مهارات الموارد البشرية طبقا ًلطبيعة ومتطلبات العمل، مع إعادة تأهيل ورفع كفاءة المعدات والمركبات بإدارة الأمن.