جامعة الوادى الجديد تشارك في المؤتمر الدولى لتطبيقات السياحة العلاجية

شاركت جامعة الوادى الجديد فى المؤتمر الدولى لتطبيقات السياحة العلاجية بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، تحت رعاية الاستاذ الدكتور عبدالعزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد.

وضم وفد الجامعة الدكتور محمد خلف استاذ توليد وأمراض نساء بكلية الطب بالجامعة، والدكتور وحيد فوزي عبد الرسول مدرس المسالك البولية بطب الوادي الجديد، وحضور الاستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والأستاذ الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي وعدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات

وقال الدكتور محمد خلف، إن المؤتمر ناقش العديد من الابحاث الجديده في مجال السياحة العلاجية ،واضاف أن المؤتمر منصة لتبادل الخبرات في مجالات السياحة الصحية، وإبراز إمكانات الدولة المصرية في هذا الإطار، بما يدفع نحو جذب السياحة الوافدة وقاصدي السياحة الصحية والاستشفائية إلى مصر، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مقصداً أساسيًا على خريطة السياحة العلاجية العالمية، كأحد أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

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