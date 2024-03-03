الأحد 03 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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تخفيضات 30% على الأسعار بمهرجان القاهرة الرابع للتمور (فيديو)

التمور
التمور

كشف الدكتور محمود حسن رئيس مهرجان التمور، تفاصيل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي الرابع للتمور، مؤكدًا أنه انطلق للسنة الرابعة على التوالي بحديقة الحرية في الزمالك برعاية وزارتي الزراعة والصناعة.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى، اليوم الأحد، أنه في هذا العام حظي المهرجان برعاية وزارة التنمية المحلية، بالإضافة إلى رعاية محافظي الوادي الجديد ومطروح وأسوان والجيزة، وشاركت أعداد ضخمة من المواطنين والعارضين، موضحًا أن المهرجان هذا العام يشهد زخما كبيرا مقارنة بالسنوات الماضية في ظل وجود أصناف مميزة من التمور.

133 عارضًا في مهرجان القاهرة للتمور

وتابع: "نظمنا جولات في المحافظات الأربعة الكبرى المنتجة للتمور في مصر وهي الجيزة ومطروح وسيوة والوادي الجديد وأسوان، وقابلنا المنتجين والمزارعين وكلهم ممثلين في مهرجان هذا العام بقوة، ويشارك أكثر من 133 عارضا هذا العام، بالإضافة إلى عارضين من السعودية وليبيا والجزائر والأردن". 

وأشار إلى أن مصر لديها 75 نوعا من التمور معظمها تشارك في المهرجان، وتقل الأسعار في المهرجان عن السوق المحلي بنحو 30%، وهو ما يجعل الناس يشترون كميات كبيرة.

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