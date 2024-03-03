الأحد 03 مارس 2024
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

البرلمان الباكستاني يختار شهباز شريف لتولي حقبة رئاسة الوزراء

شهباز شريف
شهباز شريف

انتخب البرلمان الباكستاني، اليوم الأحد، شهباز شريف، ليتولى منصب رئاسة الوزراء في البلاد للمرة الثانية في تاريخه.

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وأعلن التلفزيون الرسمي في باكستان، فوز شهباز شريف برئاسة الوزراء في باكستان للمرة الثانية.

ونشر المجلس الوطني الباكستاني عبر حسابه على موقع "إكس"، جدول أعمال جلسة اليوم، والذي تضمن جلسة مخصصة لانتخاب رئيس وزراء جديد للبلاد، حيث تم تقديم أوراق الترشح وتدقيقها يوم أمس السبت.

جرت عملية التصويت في البرلمان حيث قدم كل حزب أو تكتل سياسي داخل البرلمان مرشحه، وتمت عملية التصويت من قبل الأعضاء وبإشراف رئيس البرلمان.

ومن أجل الفوز بمنصب رئيس الوزراء،يجب أن يحصل المشرح على أغلبية الأصوات في البرلمان الباكستاني المكون من 336 عضواً، وبالتالي يجب عليه الحصول على 169 صوتاً فما فوق.

ووفقا لوسائل إعلام باكستانية، فإن المرشحين الوحيدين اللذين تنافسا على المنصب هما شهباز شريف مرشح تحالف حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية – جناح نواز شريف وعمر أيوب مرشح مجلس الاتحاد السني وعضو حزب أنصاف الباكستاني.

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