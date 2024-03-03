تنفيذ نُصب اتذكاري للجندي المجهول بالشرقية بـ 5 ملايين جنيه

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، جولة مفاجئة مساء أمس بشوارع مدينة الزقازيق، لمتابعه النوبتجية المسائية لأعمال النظافة، والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية، لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

واستهدفت جولة المحافظ المفاجئة؛ الوقوف على أعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع المدينة، لسرعة الإنتهاء منها، ودخولها الخدمة، طبقاً للجدول الزمني المحدد، لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال الإنشاء الجارية للنصب التذكاري للجندي المجهول ولشهداء المحافظة أمام الديوان العام بتكلفة 5 مليون جنيه، تخليداً لذكرى الشهداء وعرفاناً بالجميل لما قدموه فداء للوطن الغالي، مشدداً على رئيس حي ثان بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الإعمال والزامها بالجدول الزمني المحدد، مع إضفاء لمسه جمالية وحضارية تتماشى مع طبيعة المنطقة.

وحرص محافظ الشرقية على تفقد أحد منافذ بيع الخضروات والفاكهة، وذلك للإطمئنان علي توافر جميع الخضروات والفاكهة وصلاحيتها وتقديمها للمواطنين بأسعار مخفضة عن السوق، تماشيا مع رؤية المحافظة لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط، مشدداً على رئيس المركز بمتابعة الأسعار المحددة، واتخاذ اللازم حيال من يخالف ذلك.

انتقل محافظ الشرقية لتفقد منطقه حي المستشارين بمدينة الزقازيق، والتي شهدت خلال الفترة الماضية تنفيذ أعمال التطوير والتجميل من بنية أساسية وأعمال رصف ورفع كفاءه للشوارع، ليصدر تعليماته لرئيس المركز الزقازيق بالتنسيق مع مدير مديرية الطرق والنقل لعمل المقايسات اللازمة، لإستكمال أعمال الرصف والتطوير بالمنطقة، ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي، وذلك لتحسين جودة الخدمات المقدمة لقاطنيها وتقديم أفضل الخدمات لهم.

كما تفقد محافظ الشرقية أعمال التجهيز اللازمة لرصف شارع عثمان بن عفان، وتفقد أيضا عزبة مرعي والتي من المقرر أن تشهد أعمال رصف باستخدام بلاط الانترلوك، تماشياً مع خطة التطوير والتجميل الذي يشهدها مركز ومدينة الزقازيق.

توجه محافظ الشرقية بعد ذلك لتفقد شارع الإستاد، ليصدر تعليماته لرئيس حي ثان بالتنسيق مع مدير مديرية الطرق بسرعة الإنتهاء من أعمال الرصف والتطوير الجارية بالشارع، لتحقيق السيولة المروية المطلوبة بالمنطقة، وإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة، مؤكداً ان المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وتسعى لفتح محاور مرورية جديدة، تُساهم في فك الإختناقات المرورية داخل المدن، وتعمل على تخفيف حدة الزحام بها وتقديم افضل الخدمات للمواطنين.

اختتم المحافظ جولته الليلية بزيارة مفاجئة لقرية العصلوجي التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق، للوقوف على مستوي الخدمات المؤداه لأهالي القرية.

كلف المحافظ رئيس مركز الزقازيق بحصر شوارع القرية وإعداد المقايسات اللازمة للبدء فوراً في أعمال الرصف والتطوير باستخدام بلاط الانترلوك، مع مراعاه أماكن صفايات الأمطار وغرف الصرف الصحي، وذلك لتقديم افضل الخدمات لأهالي القرية.

كما حرص محافظ الشرقية على تفقد مركز شباب القرية، والتقي برواد المركز من الشباب والمواطنين، واستمع لهم وتعرف على متطلباتهم المختلفة، والتقط معهم الصور التذكارية، قائلاً أن المحافظة بأجهزتها التنفيذية لا تدخر جهداً في سبيل الإرتقاء بكافة الخدمات لمقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية.

وفي نهاية الزيارة أصدر محافظ الشرقية تعليماته لرئيس مركز الزقازيق بإعداد المقايسة اللازمة لرصف وتطوير شوارع منطقة منشية الإمام الحسيني الكائنة بجوار كوبري الصدر، وصولاً لمشروع كارفور،وذلك لتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها.