مشوار الزمالك في كأس الكونفدرالية قبل مواجهة سوار الغيني الليلة

يتقابل فريقا الزمالك ونظيره سوار الغيني، مساء اليوم، فى المباراة التى تجمع بين الفريقين على استاد القاهرة بالجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

مشوار الزمالك في الكونفدرالية

و حسم الزمالك تأهله الى الدور التالي من المنافسات بعد احتلاله صداره ترتيب المجموعه التي قدم خلالها نتائج مميزه جاءت على النحو التالي ..

الفوز على أبو سليم الليبي بهدف دون رد فى الجولة الأولى ثم حقق انتصارا كبيرا برباعية من دون رد على سوار الغينى.

ثم الفوز على ساجرادا الأنجولى بهدف من دون رد ، أعقبه التعادل سلبيا امام ساجرادا أيضا ثم الفوز في اللقاء الأخير على أبو سليم الليبى بهدفين مقابل هدف.

على صعيد آخر أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، عن استلامه لقيمة مبلغ الغرامة المستحقة على محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأبيض السابق ولاعب الأهلي الحالي، في حسابه الرسمي، والتي تبلغ قيمتها ٢ مليون و٤٧٦ الف و٣٨٩ دولار .

ويبحث البرتغالي جوزيه جوميز لتحقيق انتصاره الثالث مع الزمالك، لاسعاد جماهير الابيض، فيما يرغب مدرب الزمالك في استغلال عملي الارض والجمهور لحصد نقاط المباراة الثلاثة.

قائمة الزمالك لمواجهة سوار الغيني

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: سيد عبد الله "نيمار" - حسام عبد المجيد - محمود علاء - مصطفى الزناري - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - محمد عاطف -زياد كمال - مهاب ياسر - ترافيس موتيابا - محمود عبد الرزاق "شيكابالا" -مصطفى شلبي.

خط الهجوم: يوسف إبراهيم "أوباما " - سامسون أكينيولا - سيف الجزيري.

موعد مباراة الزمالك وسوار الغيني في كأس الكونفدرالية

ويلتقي الزمالك ونظيره سوار الغيني، فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم، فى المباراة الختامية من مرحلة دور المجوعات بكأس الكونفدرالية الافريقية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسوار الغيني

وتذاع مباراة الزمالك وسوار الغيني، بالجولة الاخيرة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بى ان سبورتس الناقل الحصري للبطولة.