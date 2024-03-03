يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره سوار الغيني، مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام سوار الغيني في كأس الكونفدرالية

في حراسة المرمى: محمد عواد

في خط الدفاع: محمود علاء - مصطفى الزناري - ياسر حمد - أحمد فتوح

في خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - ترافيس موتيابا - محمود عبد الرزاق "شيكابالا"

في خط الهجوم: سامسون أكينيولا

الزمالك يختتم تدريباته

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء أمس السبت على ستاد القاهرة الدولي، استعدادًا للقاء سوار الغيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأدى اللاعبون فقرة تدريبات بدنية في بداية مران اليوم، تحت إشراف جواو مخطط الأحمال بالفريق، قبل خوض فقرة فنية تحت قيادة جوزيه جوميز وجهازه المعاون، وحرص المدير الفني على توجيه اللاعبين خلال الفترة الفنية وعلاج الأخطاء.

وفي نفس الوقت أدى أحمد عبد الرحيم "إيشو" تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وتقرر إلغاء المؤتمر الصحفي للمدير الفني لفريق سوار الغيني قبل مباراة الزمالك المقرر لها اليوم الأحد باستاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يأتي قرار إلغاء المؤتمر الصحفي للمدير الفني لبطل غينيا الذي كان مقررًا له في الثامنة والنصف مساء اليوم السبت، بسبب تأخر وصول بعثة فريق سوار إلى القاهرة، والتي تقرر وصولها صباح اليوم الأحد لخوض المباراة.

وفي نفس الوقت لن يتمكن الفريق الغيني من خوض أي تدريبات على ستاد القاهرة بسبب تأخر وصوله إلى مصر.

موعد مباراة الزمالك وسوار الغيني

وتنطلق مباراة الزمالك وسوار الغيني اليوم الأحد المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسوار الغيني

وتنقل مباراة الزمالك وسوار عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

