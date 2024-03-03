إسبانيا وعمان ورومانيا والأردن نجوم الليلة الأولى من عروض مسرح الجنوب

"ليالى الانحوته"يثير ضحكات الجمهور.. و"عروس الريح"مونودراما حزينه



شهد اليوم الأول من الدورة الثامنة من المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، 4 عروض مسرحية من الاردن ورومانيا واسبانيا وعمان ، وحققت كلها ردود فعل قوية لجمهور المهرجان الذى تعرف خلالها على ثقافات مختلفة.

بدأت العروض بالمونودراما الاسبانية "عروس الريح"، لفرقة إبريجو للإنتاج ويدور العرض عن قصة فنانة وحربها ضد محاولة تدمير قدرتها على الإبداع، و تخوض تلك المرأة حربا كبيرة للحفاظ على الحب والفن والحياة ومناهضة التعصب النازي والفاشية، وهو من بطولة ماريا فيد، وتأليف وإخراج باتي دومينيك والذي يشارك بفرقته للعام الثاني على التوالي بفعاليات المهرجان بعد نجاح عرضه «عرس الدم» الذى حظى على فاز باغلب جوائز المهرجان العام الماضى.

وتلاه العرض الأردنى" ليلة الانحوته" ، وهو عرض كوميدى اثار الضحك بين جمهور المهرجان ويحكى قصة معاناة امراة من علاقات زوجها مع سيدات القرية، ويتناول قضية الأخذ بالثأرفى التراث الاردنى، وشارك فى العرض كلا من نرفانا معطى ومعتصم فايز ومكرم ابراهيم وعبد الرازق محمود ومحمد عيسى تأليف واخراج اياد الريمونى.

منها العرض الرومانى "المصعد" وهو احداث تحدث فى مساحة ضيقة من الفضاء، وهوعرض ميوزيكال من بطولة دياك زولتان وسيكرينبيس لازو وفيرسى ناجى.

واختتم اليوم، العرض العمانى "على قارعة النسيان"، والذى تدور احداثه عن صراع البقاء والسيطرة على المسرح بين الجيل القديم والجديد والعرض بطولة روان الغيلانية ومديم الغاربى وخطاب الشماخى واخراج سامى البوسعيدى .

وتستمر اليوم فعاليات المهرجان بعرض 4 عروض اخرى هى المغربى همس ، والمصرى الورقة المفقودة والفلسطينى سرديات فلسطينية والمصرى الوابور.

وبدأت العروض على مسرح قصر ثقافة قنا ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان الذى تنظمه مؤسسة س للثقافة والإبداع، برئاسة الناقد الفني هيثم الهواري رئيس اتحاد المسرحيين، تحت رعاية وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة، محافظة قنا، مؤسسة مصر الخير ،مؤسسة إيزيس للاستشارات الهندسية، الجمعية التعاونية للبناء والاسكان لاهالى مركز قفط و جراند هوتيل ومدينة دريمز، مؤسسة ريدك مصر للتنمية، دار حابي للنشر،جمعية أنا المصرى بقنا.