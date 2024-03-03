الأحد 03 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

إنطلاق فاعليات المؤتمر الدولي الأول لقسمي الهندسة المعمارية والتخطيط بجامعة طنطا

المشاركين في المؤتمر
المشاركين في المؤتمر

انطلقت مساء أمس فاعليات المؤتمر الدولي الأول لقسمي الهندسة المعمارية والتخطيط والتصميم العمراني بكلية الهندسة بعنوان “تكنولوجيا العمارة والعمران نحو بناء مصر الحديثة” المنعقد من ٢ مارس حتى 4 مارس 2024 بمدينة الغردقة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، وبرعاية وحضور الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة ورئيس المؤتمر و بحضور الدكتور احمد عطا نائب محافظ الغربية، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، واللواء ايهاب رأفت مستشار محافظ  البحر الأحمر لشئون المدن والمديريات، والدكتور أحمد نصر عميد كلية الهندسة، ووكلاء الكلية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والباحثين، والقيادات التنفيذية بمحافظة البحر الأحمر.

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