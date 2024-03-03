إنطلاق فاعليات المؤتمر الدولي الأول لقسمي الهندسة المعمارية والتخطيط بجامعة طنطا

انطلقت مساء أمس فاعليات المؤتمر الدولي الأول لقسمي الهندسة المعمارية والتخطيط والتصميم العمراني بكلية الهندسة بعنوان “تكنولوجيا العمارة والعمران نحو بناء مصر الحديثة” المنعقد من ٢ مارس حتى 4 مارس 2024 بمدينة الغردقة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، وبرعاية وحضور الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة ورئيس المؤتمر و بحضور الدكتور احمد عطا نائب محافظ الغربية، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، واللواء ايهاب رأفت مستشار محافظ البحر الأحمر لشئون المدن والمديريات، والدكتور أحمد نصر عميد كلية الهندسة، ووكلاء الكلية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والباحثين، والقيادات التنفيذية بمحافظة البحر الأحمر.