الزمالك وسوار الغيني في الكونفدرالية.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مبارة مرتقبة أمام سوار الغيني مساء اليوم، بإستاد القاهرة بالجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

موعد مباراة الزمالك وسوار الغيني في كأس الكونفدرالية

ويلتقي الزمالك ونظيره سوار الغيني، فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم، فى المباراة الختامية من مرحلة دور المجوعات بكأس الكونفدرالية الافريقية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسوار الغيني

وتذاع مباراة الزمالك وسوار الغيني، بالجولة الاخيرة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بى ان سبورتس الناقل الحصري للبطولة.