الزمالك يبحث عن الفوز أمام سوار الغيني متسلحًا بعاملي الارض والجمهور في الكونفدرالية الليلة

يتقابل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز مع سوار الغيني مساء اليوم الأحد الموافق 3 مارس 2024 فى المباراة التى تجمع بين الفريقين بإستاد القاهرة بالجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويبحث البرتغالي جوزيه جوميز لتحقيق انتصاره الثالث مع الزمالك، لاسعاد جماهير الابيض، فيما يرغب مدرب الزمالك في استغلال عملي الارض والجمهور لحصد نقاط المباراة الثلاثة.

ومن المقرر أن تصل بعثة سوار اليوم القاهرة لخوض اللقاء بعد تعذر وصولهم أمس ورفض نادي الزمالك طلب الكاف بتأجيل المباراة لمدة 24 ساعة.

قائمة الزمالك لمواجهة سوار الغيني

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: سيد عبد الله "نيمار" - حسام عبد المجيد - محمود علاء - مصطفى الزناري - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - محمد عاطف -زياد كمال - مهاب ياسر - ترافيس موتيابا - محمود عبد الرزاق "شيكابالا" -مصطفى شلبي.

خط الهجوم: يوسف إبراهيم "أوباما " - سامسون أكينيولا - سيف الجزيري.