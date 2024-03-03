نتائج حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات

ومع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، وجه الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء جميع مديري فروع الهيئة بتشديد الرقابة المحكمة على المنشآت الغذائية، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات،

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 60 حملة تفتيشية موسعة على 426 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 5500 عبوة مشروب صناعي وقطعة حلوى غير صالحة للاستهلاك الآدمي، نصف طن مواد غذائية منتهية الصلاحية (زبيب، شطة).



وبناءً على قرار النيابة العامة تم إعدام نصف طن سناكس ونصف طن فلفل مطحون غير صالح للاستهلاك الآدمي.

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 30 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو تطبيق الإجراءات التصحيحية لتلك المنشآت.

كما تم تنفيذ 15 قرار نيابة، وإعدام 120 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية (سناكس، مشروبات غازية، معلبات، معجنات، مخبوزات).

وتم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 88 محضرًا، تنوعت مابين محاضر نقص اشتراطات صحية، ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية تقدر بـ 2 طن (لحوم، دواجن، مخللات) وذلك ضمن الحملات اليومية لضبط الأسواق، وتم سحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها للاستخدام، والتحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.

وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام) على 45 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (السرو، راس البر، عزبة البرج، فاراسكور، الروضة، ميت أبو غالب) وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 107 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية (منتجات ألبان، كاتشب، عصائر، مخلل، زيوت، مشروبات غازية)، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الفيوم بشن حملات تفتيشية على عدد 23 منشأة غذائية بمدينة الفيوم، مركز الفيوم، مركز طامية ومركز إطسا، بعضها بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة، وقد أسفرت الحملات عن إعدام 1135 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية، ضبط 324396 عبوة منتجات غذائية مجهولة المصدر، وتحرير 4 محاضر إدارة منشأة بدون ترخيص، وتم عرض جميع المحاضر على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة الشرقية 16 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 64 منشأة غذائية، من بينهم 16 منشأة لبيع منتجات ياميش رمضان، وذلك بنطاق مراكز (الزقازيق، ديرب نجم، كفر صقر، منيا القمح، فاقوس، أبو حماد، وغيرها من المراكز)، أسفرت عن إعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (عصائر، مياه غازية، كاتشب، وغيرها من المواد الغذائية).

كما تم إعادة المرور على ١١ منشأة غذائية سبق إمهالها فترة لتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء، وتم التأكد والتحقق من استجابة تلك المنشآت للاشتراطات الواجب توافرها في المنشأة الغذائية، وتم تحرير 1 محضر نقص اشتراطات سلامة الغذاء لأحد المنشآت غير المستجيبة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 19 حملة تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، البيئة)، حيث تم المرور على 105 منشأة غذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة (مركز المنصورة، مركز ميت غمر).

وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 505 كجم من المنتجات الغذائية الفاسدة وأخرى تبدو عليها تغير في الخواص (مصنعات لحوم ودواجن، منتجات ألبان، أسماك، شوكولاتة، سناكس) وغيرها من المواد الغذائية المختلفة.

كما أسفرت تلك الحملات عن وجود 7 مخالفات عدم تطبيق الاشتراطات الصحية، 9 مخالفات عدم توافر الشهادات الصحية، 41 مخالفة عدم وجود ترخيص منشأة، وتم تحرير المحاضر اللازمة لتلك المخالفات، كما تم التحفظ على 1 طن و 95 كجم لحوم وأسماك ومواد غذائية أخرى يشتبه في صلاحيتها للاستخدام الآدمي، وتم تحرير محضر بها.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة أسيوط بشن 11 حملة على 11 منشأة غذائية أسفرت عن ضبط وإعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية، وتم إعدام جميع تلك المنتجات في حضور لجنة من مفتشي هيئة سلامة الغذاء، كما تم أخذ تعهدات على المنشآت غير المسجلة بالهيئة للتسجيل وتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمدينة العاشر من رمضان 4 حملات تفتيشية على 55 منشأة غذائية بمدينة العاشر من رمضان، مدينة بلبيس ومدينة أبو حماد، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط وإعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تبين وجود نقص في اشتراطات سلامة الغذاء، وتم التنبيه على تلك المنشآت وإمهالها فترة لتوفيق أوضاعها وتلافي المخالفات المضبوطة.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة البحيرة بشن حملات على مراكز (دمنهور، كفر الدوار، ايتاى البارود، أبوحمص)، حيث تم المرور على عدد 65 منشأة غذائية، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية (لحم مفروم، جلاش، عبوات سحلب، زيوت) .

كما تم الإشتراك في حملات مكبرة مع الجهات الرقابية الأخرى (ديوان عام المحافظة، مديرية التموين، مديرية الطب البيطري، مديرية الصحة) وتم تحرير عدد 97 محضرًا تنوعت ما بين مخالفة اشتراطات، عدم حمل شهادات صحية، ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية (غير صالحة للاستهلاك)، وتم أخذ تعهدات على أصحاب المنشآت بتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.