فشل عاطفيا.. شاب يتخلص من حياته بطريقة بشعة في بولاق الدكرور

أنهى شاب حياته شنقًا؛ لمروره بأزمة نفسية بعد فشل علاقته العاطفية، داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

تلقي المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على أحد الأشخاص مشنوقا داخل شقة سكنية بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين العثور علي جثة شاب مشنوق ومدلى بحبل مربوط نهايته بجنش المروحة، وبعمل التحريات وسؤال والدة المتوفاة أفادت بأن نجلها يمر بحالة نفسية سيئة عقب فشل علاقته العاطفية، وأنه أقدم على الانتحار بسبب ذلك، ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك، ونفت وجود شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكدته تحريات المباحث وتقرير مفتش الصحة، وجري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.